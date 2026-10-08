Настав час: Трамп знову заговорив про бажання отримати престижну світову нагороду

Президент США Дональд Трамп вкотре повернувся до теми Нобелівської премії миру.

Глава Білого дому впевнений, що має отримати цю нагороду, проте сумнівається у своїх шансах на перемогу, пише Reuters.

Політик, котрий розпочав війну з Іраном ще в лютому і досі не домігся миру в Україні, що обіцяв забезпечити за 24 години після своєї інавгурації, нарікає:

"Не знаю, яким буде їхнє (Нобелівського комітету, — прим. ред.) рішення. У них така репутація: вони, мабуть, не присуджують нагороду таким людям, як я".

Ці слова пролунали у зв’язку з тим, що у п’ятницю, 9 жовтня, буде оголошено лауреата Нобелівської премії. Серед фаворитів на отримання премії миру цього року називають Папу Римського, Міжнародний кримінальний суд та спеціального доповідача з питань палестинських територій.

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"Мабуть, настав час. Але для мене було великою честю отримати її опосередковано минулого разу від лауреата, який сказав, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп", — заявив американський лідер.

На його думку, відмова вручити йому нагороду стала б серйозною дискредитацією для Нобелівського комітету. При цьому Трамп заявив, що Барак Обама отримав премію, хоча "нічого не зробив", і що він досі не знає, за що його нагородили.

Трамп неодноразово запевняв, що як ніхто інший заслуговує на премію миру, оскільки "урегулював вісім воєн". Коли минулого року нагороду отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, він не приховував свого розчарування. І це попри те, що після того, як її оголосили лауреаткою Нобелівської премії, вона зробила несподівану заяву, присвятивши свою нагороду президенту США Дональду Трампу.

Справа дійшла до того, що Мачадо в січні передала Трампу свою медаль лауреата Нобелівської премії миру 2025 року, прагнучи заручитися підтримкою США у своїй діяльності у Венесуелі.

Раніше з’явилася інформація, що лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану нібито висунули кандидатуру Трампа, хоча підтвердити це неможливо.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його більше не цікавить Нобелівська премія миру.