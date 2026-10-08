Время пришло: Трамп снова заговорил о желании получить престижную мировую награду

Президент США Дональд Трамп в очередной раз вернулся к теме Нобелевской премии мира.

Глава Белого дома уверен, что должен получить эту награду, однако сомневается в своих шансах на победу, пишет Reuters.

Политик, начавший войну с Ираном еще в феврале и до сих пор не добился мира в Украине, который обещал за 24 часа после своей инаугурации, сетует:

"Не знаю, каким будет их ( Нобелевского комитета, — прим. ред) решение. У них такая репутация: они, пожалуй, не присуждают награду таким людям, как я".

Эти слова прозвучали в связи с тем, что в пятницу, 9 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии. В числе фаворитов на получение премии мира в этом году называют Папу Римского, Международный уголовный суд и специального докладчика по палестинским территориям.

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"Пожалуй, время пришло. Но для меня было большой честью получить ее косвенным образом в прошлый раз от лауреата, который сказал, что никто в истории не заслуживает ее больше, чем президент Трамп", — заявил американский лидер.

По его мнению, отказ вручить ему награду стал бы большой дискредитацией для Нобелевского комитета. При этом Трамп заявил, что Барак Обама получил премию, хотя «ничего не сделал» и что он до сих пор не знает, за что его наградили.

Трамп неоднократно уверял, что как никто другой достоит получить премию мира, поскольку "урегулировал восемь войн". Когда в прошлом году награда ушла лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, он не скрывал своего разочарования. И это, несмотря на то, что после того, как ее объявили Нобелевской лауреаткой, она сделала неожиданное заявление, посвятив свою награду президенту США Дональду Трампу.

Дошло до того, что Мачадо в январе передала Трампу свою медаль лауреата Нобелевской премии мира 2025 года, стремясь заручиться поддержкой США в своей деятельности в Венесуэле.

Ранее появлялась информация, что лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана якобы выдвинули кандидатуру Трампа, хотя подтвердить это невозможно.

Напомним, Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира.