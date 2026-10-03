Трамп, Карни, МКС и украинец: эксперт назвал главных претендентов на Нобелевскую премию мира 2026

Директор Института исследований мира в норвежском Осло Хакон Гьерлёв назвал список претендентов на получение Нобелевской премии мира за 2026 год. Среди вероятных кандидатов — украинский общественный и политический деятель.

Эксперт называет президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Марка Карни, организацию Save the Children и основателя инициативы Save Ukraine Николая Кулебу среди претендентов на награду. Об этом сообщает AP.

Норвежский эксперт считает, что в этом году премия может стать "галактической", и поэтому Международная космическая станция (МКС) и ряд правозащитных организаций могут претендовать на Нобелевскую премию. Также г-н Гьерлёв отмечает шансы таких организаций, как суданская волонтерская сеть помощи "Комнаты экстренного реагирования" и Комитет защиты журналистов.

"Международный Суд ООН и Международный уголовный суд также получили всеобщее признание. МУС подвергся критике и спорам со стороны одних, а также уважению со стороны других из-за ордеров на арест таких лидеров, как президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", — говорится в материале.

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Николай Кулеба является одним из претендентов на Нобелевскую премию мира этого года Фото: Facebook

Шансы Трампа на Нобелевскую премию мира: что говорят эксперты

СМИ пишут, что Дональд Трамп уже давно не скрывает своего интереса к получению этой премии. В то же время эксперты считают, что у президента США невысокие шансы из-за присуждения этой премии в 2025 году венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо и конфликта с Марком Карни.

"Трамп будет недоволен тем, кто получит Нобелевскую премию. Если Карни получит эту награду, это сделает отношения с Канадой ещё более сложными, чем они есть сейчас", — сказал почётный профессор Университета Торонто Нельсон Вайзман.

Несмотря на желание Трампа, его шансы на получение Нобелевской премии весьма невелики Фото: whitehouse.gov

В то же время старший аналитик шведской программы Uppsala Conflict Data Program Шон Дэвис подчеркивает, что наблюдается "рост международной напряженности и изменения в глобальном порядке безопасности", связанные со снижением готовности США соблюдать международные нормы. В некоторых случаях Вашингтон превратился из гаранта послевоенного порядка в его нарушителя, сказал эксперт.

"Я даже не думаю, что его собственная база [сторонников] поверила бы, что Трамп может выиграть выборы сейчас. Учитывая, что он увяз в, кажется, бесконечной войне в Иране", — сказал Дэвис.

Когда объявят лауреата Нобелевской премии мира

Объявление лауреата Нобелевской премии мира за 2026 год состоится в Осло 9 октября в 11:00 по центральноевропейскому времени. Награждение лауреата традиционно состоится после 10 декабря того же года в Норвегии в присутствии членов Комитета и норвежской королевской семьи.

Ранее Фокус сообщал, что украинская организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2022 год. Также премию совместно получили белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская организация "Мемориал".

Впоследствии стало известно, что в списке номинантов на премию за 2026 год было более 200 человек. В этом году в число номинантов вошли 208 человек и 79 организаций. А в Нобелевском комитете сообщили, что президент США, скорее всего, снова находится в этом списке.