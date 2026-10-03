Трамп, Карні, МКС і українець: експерть назвав топ-претендентів на Нобелівську премію миру-2026

Директор Інституту досліджень миру в норвезькому Осло Хакон Г'єрльов назвав перелік претендентів на отримання Нобелівської премії миру за 2026 рік. Серед ймовірних кандидатів є український громадський і політичний діяч.

Експерт називає президента США Дональда Трампа, прем'єра Канади Марка Карні, організацію Save the Children і засновника ініціативи Save Ukraine Миколу Кулебу серед претендентів на нагороду. Про це повідомляє AP.

Норвезький фахівець вважає, що цього року премія може стати "галактичною", а тому Міжнародна космічна станція (МКС) і низка правозахисних організацій можуть претендувати на Нобелівську премію. Також пан Г'єрльов відзначає шанси таких організацій як суданська волонтерська мережа допомоги "Кімнати екстреного реагування" та Комітет захисту журналістів.

"Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд також отримали спільне визнання. МКС зазнав критики та суперечок серед одних, а також поваги з боку інших, через ордери на арешт таких лідерів, як президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу", — йдеться в матеріалі.

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Микола Кулеба є одним із претендентів на цьогорічну Нобелівську премію миру Фото: Facebook

Шанси Трампа на Нобелівську премію миру: що кажуть експерти

ЗМІ пише, що Дональд Трамп не приховує інтересу в отриманні цієї премії протягом тривалого часу. Водночас експерти вважають, що президент США має невисокі шанси через нагородження нею в 2025-му венесуельської опозиціонерки Марії Коріни Мачадо та конфлікту з Марком Карні.

"Трамп буде незадоволений тим, хто отримає Нобелівську премію. Якщо Карні отримає це, це зробить відносини з Канадою ще складнішими, ніж є зараз", — сказав почесний професор Університету Торонто Нельсон Вайзман.

Попри бажання Трампа його шанси на отримання Нобелівки є дуже невисокими Фото: whitehouse.gov

Водночас старший аналітик шведської Uppsala Conflict Data Program Шон Девіс підкреслює, що відбувається "зростання міжнародної напруженості та зміни в глобальному порядку безпеки", які пов'язані із пониженням готовності США застосовувати міжнародні правила. У деяких випадках Вашингтон перетворився з гаранта післявоєнного порядку на його порушника, сказав фахівець.

"Я навіть не думаю, що його власна база [прихильників] повірила б, що Трамп може виграти приз зараз. Враховуючи, що він застряг у, здається, вічній війні в Ірані", — сказав Девіс.

Коли оголосять лауреата Нобелівської премії миру

Оголошення лауретата Нобелівської премії миру за 2026 року відбудеться в Осло 9 жовтня об 11:00 за центральноєвропейським часом. Нагородження переможця традиційно відбудеться після 10 грудня того ж року в Норвегії в присутності членів Комітету та норвезької королівської родини.

Раніше Фокус повідомляв про те, що українських "Центр громадянських свобод" став лауреатом Нобелівської премії миру за 2022 рік. Також премію спільно отримали білоруський правозахисник Алесь Біляцький та російська організація "Меморіал".

Згодом стало відомо, що в списку номінантів на премію на 2026 рік було понад 200 осіб. Цього року до числа номінантів увійшли 208 осіб і 79 організацій. І в Нобелівському комітеті повідомили, що президент США, найімовірніше, знову в цьому списку.