Трампа могли висунути на Нобелівську премію миру 2026: загалом у списку 208 осіб, — Reuters

Цього року до числа номінантів увійшли 208 осіб і 79 організацій. І в Нобелівському комітеті повідомили, що президент США, найімовірніше, знову в цьому списку.

Близько 287 кандидатів буде розглянуто на предмет присудження Нобелівської премії миру 2026 року і, найімовірніше, серед номінантів опиниться президент США Дональд Трамп, заявив у четвер секретар Норвезького Нобелівського комітету, повідомляє Reuters.

Крістіан Берг Харпвікен повідомив, що з-поміж номінованих цього року 208 осіб є окремими особами, а 79 — організаціями, додавши, що порівняно з минулим роком з'явилося багато нових номінантів.

"Оскільки я новачок на цій посаді, мене певною мірою здивувало, як часто з року в рік оновлюють список кандидатів", — сказав Гарпвікен, який обіймає цю посаду із січня 2025 року.

Відео дня

Незважаючи на зростання кількості конфліктів у світі і тиск на міжнародне співробітництво, ця нагорода залишається актуальною, додав він.

"У період, подібний до того, в якому ми живемо, Нобелівська премія миру важлива ще більше, — сказав він. — Зараз робиться стільки ж, якщо не більше, хорошої роботи, ніж будь-коли".

Трамп, імовірно, буде висунутий кандидатом, але його кандидатура поки не підтверджена.

Лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявили, що висунули Трампа на премію цього року. Їхнє висунення, якби його було зроблено, відбулося б навесні або влітку 2025 року, і тому воно є дійсним з огляду на те, що крайній термін був 31 січня.

Немає жодної можливості перевірити, чи виконали вони свої обіцянки, оскільки висунення кандидатур залишається таємницею протягом 50 років, і в четвер Харпвікен відмовився повідомити, чи був Трамп висунутий на цю посаду.

Крім членів комітету, тисячі людей з усього світу можуть пропонувати імена: члени урядів і парламентів; чинні глави держав; професори історії, соціальних наук, права і філософії; а також колишні лауреати Нобелівської премії миру і багато інших.

На сайтах ставок, що пропонують коефіцієнти на можливих лауреатів цього року, фігурує безліч імен, від Юлії Навальної, дружини покійного російського опозиційного лідера Олексія Навального, до Тата Льва і суданської організації "Кімнати екстреного реагування", волонтерської групи допомоги, і багатьох інших.

Нобелівська премія миру — кого ще могли номінувати

Серед можливих номінантів на премію цього року — сенаторка США від Аляски Ліза Мурковскі та членкиня данського парламенту Аая Гемніц, обрана від Гренландії, згідно із заявою норвезького депутата, який висунув їхні кандидатури.

"Разом вони невпинно працювали над зміцненням довіри та забезпеченням мирного розвитку арктичного регіону впродовж багатьох років", — заявив депутат Ларс Хальтбреккен.

Цього року особлива увага приділяється Гренландії через невпинні спроби Трампа придбати цей острів у свого союзника по НАТО, Данії.

Цього року Нобелівська премія миру буде оголошена 9 жовтня, а церемонія вручення відбудеться 10 грудня. Минулого року лауреатом стала Марія Коріна Мачадо, опозиційний політик із Венесуели.

Нагадаємо, Дональд Трамп хотів отримати Нобелівську премію миру і Мачадо вручила йому свою медаль, намагаючись завоювати його прихильність після захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп настільки був засмучений тим, що не отримав бажане, що навіть написав листа прем'єр-міністрові Норвегії, який нагадав американському президенту, що уряд ніяк не причетний до вибору нобелівських лауреатів.