Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2026: всего в списке 208 человек, — Reuters

В этом году в число номинантов вошли 208 человек и 79 организаций. И в Нобелевском комитете сообщили, что президент США, скорей всего, опять в этом списке.

Около 287 кандидатов будут рассмотрены на предмет присуждения Нобелевской премии мира 2026 года и, вероятнее всего, среди номинантов окажется президент США Дональд Трамп, заявил в четверг секретарь Норвежского Нобелевского комитета, сообщает Reuters.

Кристиан Берг Харпвикен сообщил, что из числа номинированных в этом году 208 человек являются отдельными лицами, а 79 — организациями, добавив, что по сравнению с прошлым годом появилось много новых номинантов.

"Поскольку я новичок на этой должности, меня в некоторой степени удивило, как часто из года в год обновляется список кандидатов", — сказал Харпвикен, который занимает эту должность с января 2025 года.

Несмотря на рост числа конфликтов в мире и давление на международное сотрудничество, эта награда остается актуальной, добавил он.

"В период, подобный тому, в котором мы живем, Нобелевская премия мира важна еще больше, — сказал он. — Сейчас делается столько же, если не больше, хорошей работы, чем когда-либо".

Трамп, вероятно, будет выдвинут кандидатом, но его кандидатура пока не подтверждена.

Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявили, что выдвинули Трампа на премию в этом году. Их выдвижение, если бы оно было сделано, состоялось бы весной или летом 2025 года, и поэтому оно является действительным, учитывая, что крайний срок был 31 января.

Нет никакой возможности проверить, выполнили ли они свои обещания, поскольку выдвижение кандидатур остается секретом в течение 50 лет, и в четверг Харпвикен отказался сообщить, был ли Трамп выдвинут на эту должность.

Помимо членов комитета, тысячи людей со всего мира могут предлагать имена: члены правительств и парламентов; действующие главы государств; профессора истории, социальных наук, права и философии; а также бывшие лауреаты Нобелевской премии мира и многие другие.

На сайтах ставок, предлагающих коэффициенты на возможных лауреатов этого года, фигурирует множество имен, от Юлии Навальной, жены покойного российского оппозиционного лидера Алексея Навального, до Папы Льва и суданской организации "Комнаты экстренного реагирования", волонтерской группы помощи, и многих других.

Нобелевская премия мира – кого еще могли номинировать

В числе возможных номинантов на премию в этом году — сенатор США от Аляски Лиза Мурковски и член датского парламента Аая Хемниц, избранная от Гренландии, согласно заявлению норвежского депутата, выдвинувшего их кандидатуры.

"Вместе они неустанно работали над укреплением доверия и обеспечением мирного развития арктического региона на протяжении многих лет", — заявил депутат Ларс Хальтбреккен.

В этом году особое внимание уделяется Гренландии из-за неустанных попыток Трампа приобрести этот остров у своего союзника по НАТО, Дании.

В этом году Нобелевская премия мира будет объявлена ​​9 октября, а церемония вручения состоится 10 декабря. В прошлом году лауреатом стала Мария Корина Мачадо, оппозиционный политик из Венесуэлы.

Напомним, Дональд Трамп хотел получить Нобелевскую премию мира и Мачадо вручила ему свою медаль, пытаясь завоевать его расположение после захвата США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Дональд Трамп настолько был расстроен тем, что не получил желаемое, что даже написал письмо премьер-министру Норвегии, который напомнил американскому президенту, что правительство никак не причастно к выбору нобелевских лауреатов.