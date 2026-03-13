"Меня это не интересует": Трамп больше не одержим Нобелевской премией мира

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно во что бы то ни стало хотел стать лауреатом Нобелевской премией мира и рассказывал о восьми завершенных войнах, сейчас о ней не думает.

Спустя более недели после начала своей масштабной военной кампании в Иране глава Белого дома больше не хочет говорить о премии, сообщает Washington Examiner.

Несмотря на то, что и по сей день Трамп утверждает, что его миротворческие заслуги и внешнеполитическая программа "мир через силу" делают его бесспорным кандидатом на высшую награду Норвежского Нобелевского комитета, одержимость "нобелевкой" испарилась.

В комментарии журналистам издания Трамп заявил, что "понятия не имеет", поможет ли ему операция "Эпическая ярость" достичь финишной черты" в переговорах с членами комитета.

"Я не знаю. Меня это не интересует", — честно отметил он.

Когда его спросили, поднималась ли эта тема в каких-либо из его разговоров с иностранными лидерами, политик заявил, что не говорит с ними о Нобелевской премии мира.

15 января лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, оппозиционерка из Венесуэлы, которая обошла Трампа и таки получила вожделенную награду, отдала главе Белого дома свою золотую медаль. После того, как ее объявили Нобелевской лауреаткой, сделала неожиданное заявление, посвятив свою награду президенту США Дональду Трампу.

Теперь же, по ее словам, подарок был знаком признания приверженности Трампа делу свободы венесуэльского народа.

Мария Мачадо отдала свою медаль Дональду Трампу Фото: The White House

Хотя Мачадо и вручила Дональду Трампу золотую медаль, которую получают лауреаты вместе с премией, это просто красивый жест. Награда по-прежнему принадлежит ей. Норвежский Нобелевский институт четко дал понять, что премия мира не может быть передана, разделена или отозвана.

14 января, отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Мария Корина Мачадо вручила ему премию, Трамп сказал агентству Reuters: "Нет, я этого не говорил. Она получила Нобелевскую премию мира".

