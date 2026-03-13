"Мене це не цікавить": Трамп більше не одержимий Нобелівською премією миру

Президент США Дональд Трамп, який ще нещодавно будь-що-будь хотів стати лауреатом Нобелівської премії миру і розповідав про вісім завершених воєн, зараз про неї не думає.

Через понад тиждень після початку своєї масштабної військової кампанії в Ірані глава Білого дому більше не хоче говорити про премію, повідомляє Washington Examiner.

Незважаючи на те, що й донині Трамп стверджує, що його миротворчі заслуги та зовнішньополітична програма "мир через силу" роблять його безперечним кандидатом на вищу нагороду Норвезького Нобелівського комітету, одержимість "нобелівкою" випарувалася.

У коментарі журналістам видання Трамп заявив, що "гадки не має", чи допоможе йому операція "Епічна лють" досягти фінішної межі" в переговорах із членами комітету.

"Я не знаю. Мене це не цікавить", — чесно зазначив він.

Відео дня

Коли його запитали, чи порушували цю тему в якихось із його розмов з іноземними лідерами, політик заявив, що не говорить із ними про Нобелівську премію миру.

15 січня лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо, опозиціонерка з Венесуели, яка обійшла Трампа і таки здобула жадану нагороду, віддала очільнику Білого дому свою золоту медаль. Після того, як її оголосили Нобелівською лауреаткою, зробила несподівану заяву, присвятивши свою нагороду президенту США Дональду Трампу.

Тепер же, за її словами, подарунок був знаком визнання прихильності Трампа справі свободи венесуельського народу.

Марія Мачадо віддала свою медаль Дональду Трампу Фото: The White House

Хоча Мачадо і вручила Дональду Трампу золоту медаль, яку отримують лауреати разом із премією, це просто красивий жест. Нагорода, як і раніше, належить їй. Норвезький Нобелівський інститут чітко дав зрозуміти, що премія миру не може бути передана, розділена або відкликана.

14 січня, відповідаючи на запитання, чи хоче він, щоб Марія Коріна Мачадо вручила йому премію, Трамп сказав агентству Reuters: "Ні, я цього не говорив. Вона отримала Нобелівську премію миру".

Нагадаємо, як у Білому домі відреагували на те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Також ми писали, що Трамп звинуватив Барака Обаму, лауреата премії, у "байдикуванні".