Захищала Манделу та боролася з апартеїдом: Нобелівську премію миру отримала 85-річна юристка

Південноафриканська юристка та колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Наванетхем "Наві" Піллей удостоєна Нобелівської премії миру 2026 року.

85-річна уродженка ПАР була відзначена за свої зусилля щодо зміцнення миру та просування норм міжнародного права, повідомляє Sky News з посиланням на слова голови Норвезького Нобелівського комітету Йоргена Ватне Фріднеса.

У боротьбі за нагороду Піллей випередила Папу Римського, Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Франческу Альбанезе — спеціальну доповідачку ООН з питань ситуації у сфері прав людини на окупованих палестинських територіях.

Розмір винагороди — 12 мільйонів шведських крон, що в доларах становить трохи більше 1,205 млн.

Цього року на премію претендували 287 номінантів, зокрема 208 фізичних осіб та 79 організацій.

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Наванетхем "Наві" Піллей — що про неї відомо

Майбутня лауреатка Нобелівської премії миру народилася 1941 року в Дурбані. Її дорослішання припало на епоху апартеїду. Піллей стала однією з перших жінок індійського походження в Південній Африці, які розпочали юридичну практику, відкривши офіс у своїй рідній провінції Натал у 1967 році. Вона захищала активістів, які протистояли апартеїду, а також виступала проти дискримінаційних умов утримання ув’язнених, зокрема у сумнозвісній в’язниці на острові Роббен, де відбував покарання сам Нельсон Мандела.

У 1995 році, вже після падіння режиму апартеїду, саме президент Нельсон Мандела призначив Наві Піллей першою темношкірою жінкою-суддею у Верховному суді ПАР, а також підтримав висунення її кандидатури на міжнародний рівень — до Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Там вона сприяла створенню важливих правових прецедентів, які визнають зґвалтування актом геноциду.

Згодом юристка працювала суддею Міжнародного кримінального суду, а з 2008 по 2014 рік обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини.

Однак постать 85-річної Піллей викликає й суперечки: її вже багато років звинувачують у упередженому ставленні до Ізраїлю.

"Наві Піллей домагалася відповідальності держав і національних лідерів та дарувала надію жертвам насильства й конфліктів. На всіх посадах, які вона обіймала, вона незмінно наголошувала на обов’язку як окремих осіб, так і держав дотримуватися принципів верховенства права", — охарактеризував її Фріднес.

До речі, на прес-конференції він також повідомив, що комітету поки що не вдалося зв’язатися з переможницею:

"На жаль, наскільки мені відомо, зв’язатися з Наві Піллей поки що не вдалося. Тому я хотів би звернутися до неї з таким повідомленням: якщо ви бачите, що вам дзвонять з норвезького номера, будь ласка, візьміть слухавку".

Як на перемогу Піллей відреагує президент США Дональд Трамп, поки що невідомо. Днями він заявляв, що як ніхто інший заслуговує на нагороду, але вдруге "пролетів" із перемогою.

У 2025 році премію отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо — за боротьбу за демократичний перехід у цій південноамериканській країні. Вона не з’являлася на публіці з січня того року, коли очолила протести проти тодішнього президента Ніколаса Мадуро, переобраного на новий термін, незважаючи на те, що багато хто вважав його диктатором.

Мачадо присвятила премію Трампу, відзначивши "його рішучу підтримку нашої справи".

Незабаром після повалення Мадуро вона передала свою нобелівську медаль Трампу, однак цей жест мав переважно символічний характер, оскільки Нобелівський комітет раніше заявляв, що сама нагорода не підлягає передачі іншим особам.

Нагадаємо, що канадка Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026 рік.

Також повідомлялося, чому президента США "обійшли" при присудженні Нобелівської премії.