Защищала Манделу и боролась с апартеидом: Нобелевскую премию мира получила 85-летняя юрист

Южноафриканский юрист и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллэй удостоена Нобелевской премии мира 2026 года.

85-летняя уроженка ЮАР была отмечена за свои усилия по укреплению мира и продвижению норм международного права, сообщает Sky News со ссылкой на слова главы Норвежского нобелевского комитета Йоргена Ватне Фриднеса.

Пиллэй в борьбе за награду обошла Папу Римского, Международный уголовный суд, Международный суд ООН и Франческу Альбанезе — специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях.

Размер награды — 12 миллионов шведских крон, что в долларах составляет чуть больше 1, 205 млн.

В этом году на премию претендовали 287 номинантов, в том числе 208 частных лиц и 79 организаций.

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Наванетхем "Нави" Пиллэй — что о ней известно

Будущий лауреат Нобелевской премии мира родилась в 1941 году в Дурбане. Ее взросление пришлось на эпоху апартеида. Пиллэй стала одной из первых женщин индийского происхождения в Южной Африке, начавших юридическую практику, открыв офис в своей родной провинции Натал в 1967 году. Она защищала активистов, которые противостояли апартеиду, а также выступала против дискриминационных условий содержания заключенных, в том числе в печально известной тюрьме на острове Роббен, где отбывал свой срок сам Нельсон Мандела.

В1995 году, уже после падения режима апартеида, именно президент Нельсон Мандела назначил Нави Пиллэй первой темнокожей женщиной-судьей в Верховный суд ЮАР, а также поддержал выдвижение ее кандидатуры на международный уровень — в Международный трибунал по Руанде. Там она способствовала созданию важных правовых прецедентов, признающих изнасилование актом геноцида.

Впоследствии юрист работала судьей Международного уголовного суда, а с 2008 по 2014 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

Однако фигура 85-летней Пиллэй вызывает и споры: ее уже много лет обвиняют в предвзятом отношении к Израилю.

"Нави Пиллэй добивалась ответственности государств и национальных лидеров и дарила надежду жертвам насилия и конфликтов. На всех занимаемых постах она неизменно подчеркивала обязанность как отдельных лиц, так и государств соблюдать принципы верховенства права", — охарактеризовал ее Фриднес.

Кстати, на пресс-конференции он также сообщил, что комитету пока не удалось связаться с победительницей:

"К сожалению, насколько мне известно, связаться с Нави Пиллэй пока не удалось. Поэтому я хотел бы обратиться к ней с таким посланием: если вы видите, что вам звонят с норвежского номера, пожалуйста, ответьте на звонок".

Как на победу Пиллэй отреагирует президент США Дональд Трамп, пока неизвестно. На днях он заявлял, что как никто другой заслуживает на награду, но второй раз "пролетел" с победой.

В 2025 году премию получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо — за борьбу за демократический переход в этой южноамериканской стране. Она не появлялась на публике с января того года, когда возглавила протесты против тогдашнего президента Николаса Мадуро, переизбранного на новый срок, несмотря на то, что многие считали его диктатором.

Мачадо посвятила премию Трампу, отметив "его решительную поддержку нашего дела".

Вскоре после свержения Мадуро она передала свою нобелевскую медаль Трампу, однако этот жест носил преимущественно символический характер, поскольку Нобелевский комитет ранее заявлял, что сама награда не подлежит передаче другим лицам.

Напомним, канадка Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год.

Также сообщалось, почему президента США "прокатили" с Нобелевской премией.