Должен был получить восемь Нобелевских премий мира: Трамп раскритиковал лауреатку

Президент США Дональд Трамп похвастался собственными дипломатическими успехами и негативно высказался о присуждении Нобелевской премии мира юристу из ЮАР Нави Пиллэй. Глава Белого дома уверен, что его усилия стоят даже не одной награды, а нескольких.

Президент США Дональд Трамп считает, что получившая "нобелевку" Нави Пиллэй, стала ее обладателем незаслуженно. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что большинство людей совершенно ничего не слышали о лауреатке, за исключением того, что она, по его словам, "ненавидит Израиль". При этом политик не знает, чем именно Нави Пиллай заслужила свою награду.

В свой актив глава Белого дома занес урегулирование якобы уже 8 войн и готовность к нормализации еще двух конфликтов: с Ираном, а также между Россией и Украиной.

"На самом деле, я должен был получить 8 Нобелевских премий мира, а не одну", — считает Трамп, перечислив все якобы улаженные им споры.

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Среди них: Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Израиль и ХАМАС.

Также Трамп заявил, что не дал Ирану получить ядерное оружие и унгичтожить не только Ближний Восток, а и территории далеко за его пределами.

"Я спас больше жизней, чем кто-либо в истории", — считает Трамп, вспомнив венесуэльского политика Марию Корину Мачадо, по его словам, "замечательного человека", которая в прошлом году отдала американцу присужденную ей премию за "урегулирование множества войн".

И несмотря на все заслуги американского президента, премию присудили "либералу из ООН", о котором "никто никогда не слышал", — написал политик, считая, что премию мира должны были получить Соединенные Штаты Америки в его лице.

"Это несмываемое пятно на репутации Норвегии, которое никогда не забудется. Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована кучкой радикальных идеологов — противников демократии и врагов цивилизации", — резюмировал Трамп.

Через несколько часов Трамп снова перечислил свои победы на дипломатическом поприще, не забыв упомянуть о том, что якобы близок к завершению еще двух войн.

"И все же ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. Потрясающе!", — написал американский президент.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира.

Однако перед самым присуждением снова завел разговор, что он, как никто другой, достоин награды.