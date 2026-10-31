Трамп назвал Норвегию "дерь**вой страной": в ответ там устроили экскурсию по туалетам (фото, видео)

Норвегия не стала обижаться на слова президента США Дональда Трампа, который назвал ее "дерь**вой страной", не получив в очередной раз Нобелевскую премию.

Вместо этого Норвежское управление по туризму запустило ироничную кампанию, посвященную самым живописным туалетам в стране, пишет CNN.

Организация Visit Norway решила обыграть данное Трампом определение, опубликовав статью с вопросом: "А не лучшие ли это в мире "дерь**вые туалеты"?" — и представила подборку уборных, расположенных в самых красивых уголках скандинавской страны.

"Мы тут услышали кое-какие разговоры про "дерь**вую страну"… Что тут скажешь — у нас действительно есть одни из самых красивых и впечатляющих туалетов в мире", — поиронизировали инициаторы кампании.

Visit Norway показывает видео и снимки, показывая сооружения, которые сложно назвать туалетами, и подписывая публикации фразами вроде "Норвегия снова делает туалеты великими! Сюда стоит заглянуть — даже если вам совсем не приспичило".

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Среди представленных объектов — туалет на смотровой площадке Стегастейн (Stegastein) в регионе Согне-фьорд. По версии портала DesignCurial, он входит в десятку лучших общественных туалетов мира. Также упоминается волнообразный комплекс Уреддплассен (Ureddplassen) на побережье Хельгеланн.

На фото можно увидеть и золотой туалет на острове Сенья, и объект в районе Согне-фьорда, работающий на солнечной энергии.

"Как видите, в Норвегии есть множество потрясающих примеров того, как такая скучная вещь, как туалет, может превратиться в настоящую туристическую достопримечательность", — пишут авторы кампании.

Реакция соцсетей

Пользователи высоко оценили чувство юмора норвежцев, о чем сразу же написали под публикацией.

"Лучший ответ на грубость. К сожалению, Д. Трамп не понимает юмор за пределами самого базового уровня", "Честно говоря, я не уверен, что заставляет меня больше хотеть посетить Норвегию, ваше чувство юмора или ваши общественные туалеты", "Как американец, я одобряю этот пост. И мне жаль за необразованного глупца, который это сказал. Он никогда не смог бы оценить красоту Норвегии", "Золотой туалет! Возможно, он (Трамп) скоро изменит свое мнение", "Как скандинав, я предвзят, но вау, вот как справляться с оскорблениями. Ваше чувство юмора заставляет меня улыбаться", — говорится под постом.

Что и почему сказал Трамп о Норвегии

Свои резкие высказывания об этой скандинавской стране Трамп сделал в ходе предвыборной кампании, всего за несколько дней до промежуточных выборов в США.

25 октября он заявил, что был бы рад видеть иммигрантов из некоторых стран, но только не из Норвегии — "потому что мне не дали Нобелевскую премию… так что никто из Норвегии мне не нужен". На том же митинге Трамп добавил: "Норвегия, по правде говоря, стала "дерь**вой страной"".

Ранее подобные эпитеты он отпускал в сторону Гаити, Ливии, Сомали и Йемена, но поставить Норвегию в этот ряд решил, оставшись без вожделенной награды.

В свою очередь норвежцы уже не раз давали понять Трампу, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии.

Напомним, Трамп рассказал, за что его критикует жена Мелания.

Также сообщалось, что у первой леди США больше шансов на получение премии мира, чем у Дональда Трампа.