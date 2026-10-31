"Даже лестницу не смог найти": Трамп рассказал, за что его раскритиковала Мелания (видео)

Президент США Дональд Трамп, который сейчас активно ездит по штатам в преддверии промежуточных выборов и агитирует за кандидатов-республиканцев, снова разоткровенничался о своих отношениях с супругой.

Во время митинга в штате Флориде Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Меланией, в ходе которого она весьма едко прокомментировала одно из его предыдущих выступлений, сообщает AOL.

В городе Дейтона-Бич (штат Флорида) глава Белого дома поделился историей о своем выступлении, во время которого он пародировал бывшего президента Джо Байдена, якобы с трудом находившего лестницу.

По словам Трампа, Мелания увидела этот фрагмент в интернете и в телефонном разговоре задала мужу вопрос:

Пересказывая диалог с первой леди, Трамп отметил: "Я спросил: "Первая леди, позволь мне задать тебе вопрос. Насколько хорош я был сегодня вечером? Как тебе моя речь? У нас здесь толпа — 58 тысяч человек! Дорогая, ну как я выступил?" А она ответила: "Слушай, а что с тобой было не так? Ты даже лестницу найти не мог, чтобы спуститься"".

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Неделей ранее на митинге в Форт-Майерсе он также делился отношением Мелании к его пародиям на своего предшественника.

"Я изображал Байдена на сцене — как он ходит, натыкается на стены и никак не может найти лестницу. Я ходил по всей сцене, врезался в стены, отскакивал от них — и все просто покатывались со смеху. Им это очень понравилось".

После выступления он привычно позвонил жене, ища ее одобрение, но та ответила:

"Дорогой, что случилось? С тобой все в порядке? В СМИ пишут, что ты не мог найти выход со сцены"".

После этого Трамп якобы перестал делать подобное.

"Больше я такого не повторял. Люди просят: "Пожалуйста, сделайте это снова! Повторите, нам понравилось! Ну сделайте еще раз!" — нет, пожалуй, лучше не стоит", — сказал он.

Как пишет пресса, говоря об этом, он "выглядел одиноким и грустным".

80-летний Трамп, который всего на три года моложе Байдена, регулярно насмехается над возрастом и когнитивными способностями бывшего президента.

Напомним, Трамп "вытолкнул" Меланию с красной дорожки во время визита Си.

Также сообщалось, что эксперты по языку тела раскрыли суть "перепалки" Мелании с Трампом.