Встала и вышла: эксперты по языку тела раскрыли суть "перепалки" Мелании с Трампом

На автогонках Freedom 250 Grand Prix камеры запечатлели момент, который мгновенно разлетелся по сети: Дональд и Мелания Трамп о чём-то переговаривались в ложе, после чего первая леди встала и покинула место рядом с мужем.

Видео без звука вызвало волну догадок среди пользователей социальных сетей, а специалисты по невербальной коммуникации подтвердили: язык тела Мелании Трамп выдает нечто большее, чем обычный диалог, пишет издание HuffPost.

Что запечатлели камеры

На кадрах, которые начали распространяться в интернете, Трампы сидят рядом в VIP-ложе во время гонки. В какой-то момент между ними происходит короткий разговор или "перепалка", а затем Мелания встает и уходит. Звука нет — только язык тела, который теперь пытаются расшифровать эксперты.

Это появление первой леди на публике само по себе привлекло внимание: до этого Мелания более месяца не появлялась на публике, что резко контрастирует с тем, как обычно ведут себя первые леди США, да и с ее собственной активностью в первые четыре года президентства мужа. Возвращение произошло на прошлой неделе — как раз на фоне растущего общественного интереса к помощнице президента Натали Гарп.

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"Физический барьер"

Эксперт по коммуникации и языку тела Карен Дональдсон обратила внимание на позу первой леди во время разговора с мужем.

"Ее руки были скрещены на груди, когда она разговаривала с Трампом, а это физический барьер, который часто свидетельствует о защитной позиции или несогласии", — пояснила она.

По ее словам, Мелания наклонилась, чтобы что-то сказать мужу, однако руки так и не разжала, а корпус к нему не повернула.

"Это не ее обычное состояние"

Поскольку супруги Трампы находятся в центре внимания уже не одно десятилетие, есть с чем сравнивать — сложилось устоявшееся представление об их привычной манере вести себя на публике. Именно поэтому любое отклонение от этой модели сразу бросается в глаза, объясняет эксперт Далли.

"Все, что я вижу, полностью соответствует тому, что можно назвать межличностным разногласием или, по крайней мере, напряженным моментом. Мы не знаем, о чем они говорили, но сама модель поведения — довольно показательна", — пишет она.

Самое заметное изменение, по наблюдениям Далли, касается именно Мелании.

"Она становится менее радушной. Это более сосредоточенный обмен репликами. Она кажется более эмоционально настойчивой. Не выглядит ни испуганной, ни отстраненной, ни покорной — она смотрит на него, отвечает, словно отстаивает свою позицию. Не отводит взгляда. Не принижает себя. Она очень присутствует в этом моменте, а это не ее привычное состояние. Она гораздо активнее, чем мы привыкли ее видеть", – рассказала эксперт.

"Как будто затаила дыхание"

Еще одна эксперт по невербальной коммуникации, Патти Вуд, описала то, что она назвала постоянной печалью и напряжением на лице первой леди на протяжении всего видео.

"Она выглядит грустной. Напряжение в ней буквально ощущается, словно она держится из последних сил, затаила дыхание, чтобы пережить этот момент. Ее губы такие напряженные и прямые, почти застывшие в этом положении, а это совсем не типично для нее", – отметила Вуд.

Сложные отношения

По словам Далли, после подобных напряженных моментов пары обычно демонстрируют так называемые "восстанавливающие" жесты — небольшую улыбку, кивок, прикосновение, короткий смех, смягчение выражения лица или хотя бы фразу вроде "мы в этом не согласны, но все в порядке".

Однако в данном случае, по словам эксперта, камеры не зафиксировали такого "примирения".

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иран публично пригрозил расправой над Меланией Трамп и 20-летним Барроном Трампом;

Выяснилось, что супруги Дональд и Мелания ночуют в отдельных спальнях — причина этого стала темой активных обсуждений.

Кроме того, ранее первая леди появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте, что также не осталось без внимания.