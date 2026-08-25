Мелания Трамп впервые за месяц вышла в люди: что произошло
Первая леди США прервала длительную паузу в публичной жизни и вместе с мужем появилась на официальном мероприятии в Вашингтоне. Между тем в сети выход Мелании Трамп вызвал волну иронии и возобновил слухи о проблемах в ее браке и нежелании жить в Белом доме.
После более месяца отсутствия в поле зрения общественности Мелания Трамп вышла в прессу в Розовом саду Белого дома, держась за руку с Дональдом Трампом. Целью мероприятия было оглашение новой инициативы в поддержку молодежи в системе приемных семей, пишет Radar Online.
Первая леди решила сразу разрядить атмосферу и пошутила по поводу своего длительного отсутствия: "Я слышала, вы по мне грустили. Вот и я".
Впрочем, юмор Мелании оценили не все. Пользователи соцсетей разразились критическими и саркастическими комментариями. Многие предположили, что это лишь "отработка контракта" или "подтверждение того, что она жива", после чего она снова исчезнет из публичного пространства.
Тень личной помощницы и расселение с мужем
Критики убеждены, что внезапное возвращение Мелании напрямую связано с громкой оглаской вокруг преданной помощницы Дональда Трампа – 35-летней Наталии Гарп.
Биограф Трампа Майкл Уолфф в своем материале отмечал, что постоянное присутствие Гарп рядом с Дональдом было одной из главных причин, почему Мелания избегала совместных мероприятий во время предвыборной кампании. По его словам, Мелания отказывалась появляться там, где находилась помощница.
Кроме этого, в американских СМИ возобновились обсуждения того, что Мелания вообще не живет в Белом доме, предпочитая резиденции во Флориде или Нью-Йорке. Согласно анализу издания The Daily Beast, Мелания Трамп имела на треть меньше публичных мероприятий, чем Джилл Байден, и на 78% меньше выступлений, чем Мишель Обама, что делает ее "наименее заметной первой леди века".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Иран открыто пригрозил убийством Мелании Трамп и 20-летнего Беррона Трампа ;
- Дональд Трамп и Мелания пользуются разными спальнями.
Также ранее Мелания Трамп показалась в открытом платье с декольте.