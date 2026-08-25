Мелания Трамп впервые за месяц вышла в люди: что произошло

Первая леди США прервала длительную паузу в публичной жизни и вместе с мужем появилась на официальном мероприятии в Вашингтоне. Между тем в сети выход Мелании Трамп вызвал волну иронии и возобновил слухи о проблемах в ее браке и нежелании жить в Белом доме.

После более месяца отсутствия в поле зрения общественности Мелания Трамп вышла в прессу в Розовом саду Белого дома, держась за руку с Дональдом Трампом. Целью мероприятия было оглашение новой инициативы в поддержку молодежи в системе приемных семей, пишет Radar Online.

Первая леди решила сразу разрядить атмосферу и пошутила по поводу своего длительного отсутствия: "Я слышала, вы по мне грустили. Вот и я".

Впрочем, юмор Мелании оценили не все. Пользователи соцсетей разразились критическими и саркастическими комментариями. Многие предположили, что это лишь "отработка контракта" или "подтверждение того, что она жива", после чего она снова исчезнет из публичного пространства.

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Тень личной помощницы и расселение с мужем

Критики убеждены, что внезапное возвращение Мелании напрямую связано с громкой оглаской вокруг преданной помощницы Дональда Трампа – 35-летней Наталии Гарп.

Биограф Трампа Майкл Уолфф в своем материале отмечал, что постоянное присутствие Гарп рядом с Дональдом было одной из главных причин, почему Мелания избегала совместных мероприятий во время предвыборной кампании. По его словам, Мелания отказывалась появляться там, где находилась помощница.

Кроме этого, в американских СМИ возобновились обсуждения того, что Мелания вообще не живет в Белом доме, предпочитая резиденции во Флориде или Нью-Йорке. Согласно анализу издания The Daily Beast, Мелания Трамп имела на треть меньше публичных мероприятий, чем Джилл Байден, и на 78% меньше выступлений, чем Мишель Обама, что делает ее "наименее заметной первой леди века".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также ранее Мелания Трамп показалась в открытом платье с декольте.