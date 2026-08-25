Меланія Трамп вперше за місяць вийшла в люди: що сталося

Перша леді США перервала тривалу паузу в публічному житті та разом із чоловіком з'явилася на офіційному заході у Вашингтоні. Тим часом у мережі вихід Меланії Трамп викликав хвилю іронії та поновив чутки про проблеми в її шлюбі й небажання жити у Білому домі.

Після понад місяця відсутності у полі зору громадськості Меланія Трамп вийшла до преси в Рожевому саду Білого дому, тримаючись за руку з Дональдом Трампом. Метою заходу було оголошення нової ініціативи на підтримку молоді в системі прийомних родин, пише Radar Online.

Перша леді вирішила одразу розрядити атмосферу та пожартувала щодо своєї тривалої відсутності: "Я чула, ви за мною сумували. Ось і я".

Утім, гумор Меланії оцінили не всі. Користувачі соцмереж вибухнули критичними та саркастичними коментарями. Багато хто припустив, що це лише "відпрацювання контракту" або "підтвердження того, що вона жива", після чого вона знову зникне з публічного простору.

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Тінь особистої помічниці та розселення з чоловіком

Критики переконані, що раптове повернення Меланії прямо пов'язане з гучним розголосом навколо відданої помічниці Дональда Трампа — 35-річної Наталі Гарп.

Біограф Трампа Майкл Волфф у своєму матеріалі зазначав, що постійна присутність Гарп поруч із Дональдом була однією з головних причин, чому Меланія уникала спільних заходів під час передвиборчої кампанії. За його словами, Меланія відмовлялася з'являтися там, де була помічниця.

Окрім цього, в американських ЗМІ поновилися обговорення того, що Меланія взагалі не живе у Білому домі, віддаючи перевагу резиденціям у Флориді або Нью-Йорку. Згідно з аналізом видання The Daily Beast, Меланія Трамп мала на третину менше публічних заходів, ніж Джилл Байден, та на 78% менше виступів, ніж Мішель Обама, що робить її "найменш помітною першою леді століття".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше Меланія Трамп показалася у відкритій сукні з декольте.