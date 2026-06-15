Меланія Трамп показалась у ефектній сукні з декольте (фото)

Перша леді США Меланія Трамп продемонструвала приголомшливий і сміливий образ на спортивному заході у Вашингтоні. Разом із чоловіком, президентом Дональдом Трампом, вона відвідала турнір UFC Freedom 250, що проходив просто на Південній галявині Білого дому.

Головним акцентом вечора стала вишукана чорна сукня Меланії завдовжки нижче коліна від преміального бренду Dolce & Gabbana, яка прикувала погляди пікантним декольте та розрізом ззаду на спідниці. Поверх цього ефектного вбрання перша леді накинула стильний шкіряний однобортний жакет, а завершили аутфіт знамениті чорні гостроносі туфлі на шпильках від Christian Louboutin.

Меланія Трамп показалась у чорній сукні з декольте Фото: Associated Press

Образ дружини президента виглядав бездоганно завдяки фірмовій зачісці з локонами, насиченому макіяжу смокі-айс із ніжно-рожевою помадою та витонченому молочному манікюру. Свій розкішний вихід Меланія Трамп підкреслила лаконічними, але коштовними прикрасами — делікатним ланцюжком із хрестиком на шиї та масивною каблучкою з діамантами.

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Дональд Трамп і Меланія Трамп Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камілла і Меланія вразили публіку у Вашингтоні під час офіційного прийому 27 квітня.

27 квітня після обіду президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп зустріли британського короля Чарльза III та королеву Каміллу у Білому домі. Главі Білого дому не знадобилося багато часу, щоб порушити протокол.

Крім того, Фокус писав, що відомо про загадкову першу леді Меланію Трамп з неоднозначною репутацією. 26 квітня дружина Трампа відсвяткувала 56-й день народження.