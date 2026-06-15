Мелания Трамп появилась в эффектном платье с декольте (фото)

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала потрясающий и смелый образ на спортивном мероприятии в Вашингтоне. Вместе с мужем, президентом Дональдом Трампом, она посетила турнир UFC Freedom 250, который проходил прямо на Южной лужайке Белого дома.

Главным акцентом вечера стало изысканное черное платье Мелании длиной ниже колена от премиального бренда Dolce & Gabbana, которое привлекло внимание пикантным декольте и разрезом сзади на юбке. Поверх этого эффектного наряда первая леди накинула стильный кожаный однобортный жакет, а завершили аутфит знаменитые черные остроносые туфли на шпильках от Christian Louboutin.

Мелания Трамп появилась в черном платье с декольте Фото: Associated Press

Образ супруги президента выглядел безупречно благодаря фирменной прическе с локонами, насыщенному макияжу "смоки айс" с нежно-розовой помадой и изящному молочному маникюру. Свой роскошный выход Мелания Трамп подчеркнула лаконичными, но дорогостоящими украшениями — нежной цепочкой с крестиком на шее и массивным кольцом с бриллиантами.

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Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Associated Press

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Камилла и Мелания произвели впечатление на публику в Вашингтоне во время официального приема 27 апреля.

27 апреля после обеда президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп встретили британского короля Чарльза III и королеву Камиллу в Белом доме. Главе Белого дома не понадобилось много времени, чтобы нарушить протокол.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что известно о загадочной первой леди Мелании Трамп, имеющей неоднозначную репутацию. 26 апреля супруга Трампа отпраздновала свой 56-й день рождения.