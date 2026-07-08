Не спить вночі: з'ясувалося, чому у Трампа та Меланії різні спальні, — ЗМІ

Виявилося, що у літнього президента США дуже дивний графік, через що весь Білий дім працює у нічному режимі, а сам Дональд Трамп іноді дрімає на важливих зустрічах.

Дивні нічні звички Трампа та те, як він використовував "робочий час" для того, щоб виспатися, були висвітлені у книзі "Зміна режиму: Всередині імперського президентства Дональда Трампа", написаній кореспондентами Білого дому Меггі Хаберман та Джонатаном Суоном. А аналіз Daily Beast за останні три місяці показує, що Дональд Трамп, якому минулого місяця виповнилося 80 років, був помічений на публіці у Вашингтоні до 11-ї години ранку лише тричі за весь червень.

Президент США має звичку публікувати дописи в соціальних мережах пізно вночі, але його розклад практично не передбачає публічних виступів вранці.

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Перевірка розкладу президента та звітів прес-пулу Білого дому, проведена журналістами, показує, що, хоча у президента були деякі публічні заходи об 11-й годині ранку та на початку дня, переважна більшість його виступів відбулася пізно ввечері. Єдиний раз, коли його бачили вранці, був протягом трьох днів, коли він перебував за кордоном.

Лише візит до Китаю змусив Трампа встати вранці Фото: Xinhua

Згідно з офіційним розкладом президента, "робочий час" починався о 8-й ранку у 26 із 30 днів червня. Будь-які зустрічі чи виступи з питань державної політики відбувалися пізніше, якщо взагалі відбувалися.

Трампа також не бачили на публіці раніше 11-ї ранку у більшості днів травня. Згідно з його публічним розкладом, він виділив "час для виконання службових обов’язків" на 26 ранкових годин у травні та щодня у квітні о 8-й ранку.

З моменту повернення на посаду президента він неодноразово публікував і репостив дописи у Truth Social у будь-який час доби.

Однак при цьому Трампа часто бачать із заплющеними очима під час публічних брифінгів та зустрічей.

"Іноді, — пишуть Хаберман і Суон, — помічники не могли додзвонитися до Трампа між восьмою та десятою годинами, і незабаром розуміли, що він не спав усю ніч, розмовляючи по телефону чи дивлячись телевізор, або й те, й інше, і нарешті засинав близько четвертої чи п’ятої ранку".

У книзі також зазначається, що, оскільки Трамп залишається "совою", він і перша леді Меланія Трамп сплять в окремих спальнях у Білому домі. І оскільки президент США прокидається пізно, заходи переносяться на вечір і дуже рідко починаються навіть опівдні. Так, 24 червня Трамп мав підписати двопартійний законопроект про житлове будівництво на Капітолійському пагорбі опівдні. Але президент США скасував це у повідомленні на Truth Social, надісланому незадовго до 11-ї ранку, заставши зненацька республіканців на пагорбі, які встановили сцену в Залі статуй, очікуючи на його підписання.

У підсумку він дістався до Капітолійського пагорба, щоб бути присутнім на обіді республіканців у Сенаті лише після 13:00, і пробув там близько години.

На прохання прокоментувати той факт, що президент більшу частину часу проводить за закритими дверима та подалі від очей громадськості вранці, Білий дім не став коментувати його розклад, але скопіював і вставив цитату, раніше надіслану до Huffington Post, про те, що Трамп заснув на нараді.

"Проникливість президента Трампа, його неперевершена енергія та історична доступність різко контрастують із тим, що ми бачили за часів попередньої адміністрації, коли демократи та традиційні ЗМІ, такі як Huffington Post, що зазнає краху, навмисно приховували від американського народу серйозний розумовий і фізичний занепад Джо Байдена", — заявив прес-секретар Девіс Інгл.

Дональд Трамп зазвичай починає працювати після обіду Фото: The White House

Білий дім також проігнорував запитання Daily Beast щодо того, що насправді означає "виконавчий час".

Виконавчий час включено до публічного розкладу президента з моменту його першого терміну як неструктурований час, який президент може використовувати на власний розсуд.

У травні у Трампа в розкладі було "робочий час" 26 із 31 дня. Протягом 11 днів цього місяця у нього були ранкові виступи до 11-ї години ранку. Чотири з них були присвячені грі в гольф, а три — його візиту до Китаю, як показало дослідження Daily Beast.

Одне з небагатьох публічних ранкових виступів президента Дональда Трампа у квітні відбулося 28 квітня 2026 року, коли він та перша леді Меланія Трамп вітали короля Великої Британії Чарльза III на Південній галявині Білого дому.

Нагадаємо, що на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп несподівано заговорив про Гренландію і знову заявив, що цю територію мають контролювати Сполучені Штати, а не Данія.

Фокус писав про скандал, що стався між Дональдом Трампом і Джорджією Мелоні. Президент США заявив, що вона нібито "благала" його про спільне фото.