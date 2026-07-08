Не спит ночью: раскрыто, почему у Трампа и Мелании разные спальни, — СМИ

Оказалось, что у пожилого президента США очень странный график, из-за чего весь Белый дом функционирует в ночном режиме, а сам Дональд Трамп иногда дремлет на важных встречах.

Странные ночные привычки Трампа и использование им "рабочего времени" для того, чтобы выспаться, были раскрыты в книге "Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа", написанной корреспондентами Белого дома Мэгги Хаберман и Джонатаном Суоном. А Анализ Daily Beast за последние три месяца показывает, что Дональд Трамп, которому в прошлом месяце исполнилось 80 лет, был замечен на публике в Вашингтоне до 11 часов утра всего три раза за весь июнь.

Президент США имеет привычку публиковать сообщения в социальных сетях поздно ночью, но его расписание практически свободно от публичных выступлений по утрам.

Відео дня

Проверка расписания президента и отчетов пула Белого дома, проведенная журналистами, показывает, что, хотя у президента были некоторые публичные мероприятия в 11 часов утра и в начале дня, подавляющее большинство его выступлений состоялось поздно вечером. Единственный раз, когда его видели утром, был в течение трех дней, когда он находился за границей.

Только визит в Китай заставил Трампа встать утром Фото: Xinhua

В официальном расписании президента "Исполнительное время" начиналось в 8 утра в 26 из 30 дней июня. Любые встречи или выступления по вопросам государственной политики проходили позже, если вообще проходили.

Трампа также не видели на публике раньше 11 утра в большинстве дней мая. Согласно его публичному расписанию, он выделил "Исполнительное время" на 26 утренних часов мая и каждый день апреля в 8 утра.

С момента возвращения на пост президента он неоднократно публиковал и репостил сообщения в Truth Social в любое время суток.

Но при этом Трампа часто замечают с закрытыми глазами во время публичных брифингов и встреч.

"Иногда, — пишут Хаберман и Суон, — помощники не могли дозвониться до Трампа в промежутке между восемью и десятью часами, и вскоре понимали, что он не спал всю ночь, разговаривая по телефону или смотря телевизор, или и то, и другое, и наконец засыпал около четырех или пяти утра".

В книге также заявляется, что поскольку Трамп остается "совой", он и первая леди Мелания Трамп спят в отдельных спальнях в Белом доме. И так как президент США встает поздно, то мероприятия переносятся на вечер и очень редко начинаются даже в полдень. Так, 24 июня, Трамп должен был подписать двухпартийный законопроект о жилищном строительстве на Капитолийском холме в полдень. Но президент США отменил это в сообщении на Truth Social, отправленном незадолго до 11 утра, застав врасплох республиканцев на холме, которые установили сцену в Зале статуй, ожидая его подписания.

В итоге он добрался до Капитолийского холма, чтобы присутствовать на обеде республиканцев в Сенате только после 13:00, и пробыл там около часа.

На просьбу прокомментировать тот факт, что президент большую часть времени проводит за закрытыми дверями и вдали от глаз общественности по утрам, Белый дом не стал комментировать его расписание, но скопировал и вставил цитату, ранее отправленную в Huffington Post, о том, что Трамп заснул на совещании.

"Проницательность президента Трампа, его непревзойденная энергия и историческая доступность резко контрастируют с тем, что мы видели во время предыдущей администрации, когда демократы и традиционные СМИ, такие как терпящий крах Huffington Post, намеренно скрывали от американского народа серьезный умственный и физический упадок Джо Байдена", — заявил пресс-секретарь Дэвис Ингл.

Дональд Трамп обычно начинает работать после обеда Фото: The White House

Белый дом также проигнорировал вопросы Daily Beast о том, что на самом деле означает "исполнительное время".

Исполнительное время включено в публичное расписание президента с момента его первого срока как неструктурированное время, которое президент может проводить по своему усмотрению.

В мае у Трампа было "исполнительное время" в расписании 26 из 31 дня. В течение 11 дней этого месяца у него были утренние выступления до 11 утра. Четыре из них были посвящены игре в гольф, а три — его визиту в Китай, как показало исследование Daily Beast.

Одно из немногих публичных утренних появлений президента Дональда Трампа в апреле состоялось 28 апреля 2026 года, когда он и первая леди Мелания Трамп приветствовали короля Великобритании Чарльза III на Южной лужайке Белого дома.

Напомним, на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп неожиданно заговорил о Гренландии и снова заявил, что территорию должны контролировать Соединенные Штаты, а не Дания.

Фокус писал о скандале, который произошел между Дональдом Трампом и Джорджией Мелони. Президент США заявил, что она якобы "умоляла" его о совместном фото.