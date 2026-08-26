Встала і вийшла: читці мови тіла розкрили суть "перепалки" Меланії з Трампом

На автоперегонах Freedom 250 Grand Prix камери зафіксували момент, який миттєво розлетівся мережею: Дональд і Меланія Трамп про щось перемовлялися в ложі, після чого перша леді підвелася і покинула місце поруч із чоловіком.

Відео без звуку викликало хвилю здогадок серед користувачів соцмереж, а фахівці з невербальної комунікації підтвердили – мова тіла Меланії Трамп видає щось більше, ніж звичайний діалог, пише видання HuffPost.

Що зафіксували камери

На кадрах, що почали шириться інтернетом, Трампи сидять поруч у VIP-ложі під час перегонів. У якийсь момент між ними відбувається коротка розмова або перепалка, а потім Меланія встає і відходить. Звуку немає – лише мова тіла, яку тепер намагаються розшифрувати експерти.

Ця поява першої леді на публіці сама собою привернула увагу: перед тим Меланія понад місяць не з'являлася на людях, що разюче контрастує з тим, як зазвичай поводяться перші леді США, та й з її власною активністю в перші чотири роки президентства чоловіка. Повернення сталося минулого тижня – саме на тлі зростаючого суспільного інтересу до помічниці президента Наталі Гарп.

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"Фізичний бар'єр"

Спеціалістка з комунікації та мови тіла Карен Дональдсон звернула увагу на позу першої леді під час розмови з чоловіком.

"Її руки були схрещені на грудях, коли вона говорила з Трампом, а це фізичний бар'єр, який часто свідчить про захисну позицію або незгоду", – пояснила вона.

За її словами, Меланія нахилялася, щоб щось сказати чоловікові, проте руки так і не розімкнула, а корпус до нього не повернула.

"Це не її звичний стан"

Оскільки подружжя Трампів перебуває в центрі уваги вже не одне десятиліття, є з чим порівнювати – існує усталене уявлення про їхню звичну манеру триматися на публіці. Саме тому будь-яке відхилення від цієї моделі одразу впадає в очі, пояснює експертка Даллі.

"Все, що я бачу, повністю узгоджується з тим, що можна назвати міжособистісною незгодою, або принаймні напруженим моментом. Ми не знаємо, про що вони говорили, але сама модель поведінки – доволі показова", – пише вона.

Найпомітніша зміна, за спостереженням Даллі, стосується саме Меланії.

"Вона стає менш теплою. Це більш зосереджений обмін репліками. Вона здається більш емоційно наполегливою. Не виглядає ні зляканою, ні відстороненою, ні покірною – вона дивиться на нього, відповідає, ніби відстоює свою позицію. Не відводить погляду. Не применшує себе. Вона дуже присутня в цьому моменті, а це не її звичний стан. Вона набагато активніша, ніж ми звикли її бачити", – розповіла експертка.

"Ніби затамувала подих"

Ще одна фахівчиня з невербальної комунікації, Патті Вуд, описала те, що вона назвала стійким сумом і напругою на обличчі першої леді протягом усього відео.

"Вона виглядає сумною. Напругу в ній буквально відчуваєш, ніби вона тримається з останніх сил, затамувала подих, щоб пережити цей момент. Її губи такі напружені й прямі, майже застиглі в цьому стані, а це геть не типово для неї", – зазначила Вуд.

Складні стосунки

За словами Даллі, після подібних напружених моментів пари зазвичай демонструють так звані "відновлювальні" жести – маленьку посмішку, кивок, дотик, короткий сміх, пом'якшення виразу обличчя чи бодай фразу на кшталт "ми в цьому не згодні, але все гаразд".

Проте в цьому випадку, каже експертка, такого "примирення" камери не зафіксували.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іран публічно пригрозив розправою над Меланією Трамп та 20-річним Барроном Трампом;

З'ясувалося, що подружжя Дональда й Меланії ночує в окремих спальнях – причина цього стала темою активних обговорень.

Крім того, раніше перша леді з'явилася на публіці у відвертій сукні з глибоким декольте, що також не залишилося поза увагою.