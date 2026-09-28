"Не может идти прямо": Трамп "вытолкнул" Меланию с красной дорожки во время визита Си (видео)

С президентом США произошел новый курьезный случай во время церемонии встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Дональд Трамп так шел по красной дорожке, что его жена Мелания просто оказалась позади него.

Кадры этого курьезного случая сразу же попали в социальные сети, где пользователи предположили, что глава Белого дома просто оттолкнул свою жену с красной дорожки, пишет Times of India.

Забавное видео с Дональдом Трампом

На кадрах видно, что супруги Трампы принимают участие в официальной встрече китайского лидера и его супруги Пэн Лююань.

Специально для гостей из Китая развернули красную дорожку, а сама церемония сопровождалась военными почестями. Однако внимательные пользователи соцсети заметили, что Трамп, направляясь к месту, где должна была состояться официальная фотосессия, меняет направление и смещается в сторону. Из-за этого Мелания просто оказывается за пределами красной дорожки, тогда как Дональд Трамп останавливается на ней и сам позирует перед камерами.

Видео дня

Ролик вызвал немало остроумных шуток и интерпретаций; в частности, его уже назвали попыткой Трампа отодвинуть свою жену от центра внимания.

Кроме того, обозреватель Аарон Рупар обратил внимание на неуклюжую походку президента, отметив, что тот "не может идти прямо" и при этом оттеснил первую леди.

Однако по самому видео невозможно достоверно установить, действительно ли президент Трамп сделал это намеренно.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вновь оказался в забавной ситуации, которая быстро разлетелась по сети. Он смешно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик. Это произошло во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, в сети активно обсуждают фотографии, на которых президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Гарп. Снимки сделаны во время игры в гольф.