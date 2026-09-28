"Не може йти прямо": Трамп "виштовхав" Меланію з червоної доріжки під час візиту Сі (відео)

З президентом США трапився новий курйозний випадок під час церемонії зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна. Дональд Трамп так йшов червоною доріжкою, що його дружина Меланія просто опинилася за нею.

Кадри цього курйозного випадку одразу потрапили у соціальні мережі, де користувачі припустили, що глава Білого дому просто відтіснив свою дружину з червоної доріжки, пише Times of India.

Курйозне відео з Дональдом Трампом

На кадрах видно, що подружжя Трампів беруть участь в офіційній зустрічі китайського лідера та його дружини Пен Ліуюань.

Спеціального для гостей з Китаю розгорнули червону доріжку, а сама церемонія супроводжувалася військовими почестями. Натомість уважні користувачі соцмережі помітили, що Трамп під час руху до місця, де мали робити офіційне фото, змінює свій напрямок і зміщується вбік. Через це Меланія просто опиняється за межами червоної доріжки, тоді як Дональд Трамп зупиняється на ній і сам позує перед камерами.

Видео дня

Ролик викликав чимало дотепних жартів та інтерпретацій, зокрема, його вже назвали спробою Трампа відтіснити свою дружину з центру уваги.

Також, оглядач Аарон Рупар, звернули увагу на незграбну ходу президента, зазначивши, що він "не може йти прямо" і при цьому витіснив першу леді.

Але із самого відео неможливо правдиво встановити, чи дійсно президент Трамп зробив він це навмисно.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп знову потрапив у смішний курйоз, який швидко розлетівся в мережі. Він кумедно здригнувся, коли над ним гучно пролетів бомбардувальник. Момент стався під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Також у мережі бурхливо обговорюють фото, на яких президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки зроблені під час гри у гольф.