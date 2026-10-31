"Навіть сходи не зміг знайти": Трамп розповів, за що його розкритикувала Меланія (відео)

Президент США Дональд Трамп, який зараз активно подорожує штатами напередодні проміжних виборів і агітує за кандидатів-республіканців, знову відверто розповів про свої стосунки з дружиною.

Під час мітингу у штаті Флорида Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з Меланією, під час якої вона досить уїдливо прокоментувала один із його попередніх виступів, повідомляє AOL.

В місті Дейтона-Біч (штат Флорида) глава Білого дому розповів історію про виступ, під час якого він пародіював колишнього президента Джо Байдена, котрий нібито ледве міг знайти сходи.

За словами Трампа, Меланія побачила цей уривок в інтернеті й під час телефонної розмови поставила чоловікові запитання:

Переказуючи діалог із першою леді, Трамп зазначив: "Я запитав: "Перша леді, дозволь мені поставити тобі запитання. Наскільки добре я виступив сьогодні ввечері? Як тобі моя промова? У нас тут натовп — 58 тисяч людей! Люба, ну як я виступив?" А вона відповіла: "Слухай, а що з тобою було не так? Ти навіть сходи знайти не міг, щоб спуститися"".

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Тижнем раніше на мітингу у Форт-Майерсі він також розповідав про ставлення Меланії до його пародій на свого попередника.

"Я зображував Байдена на сцені — як він ходить, натикається на стіни й ніяк не може знайти сходи. Я ходив по всій сцені, врізався у стіни, відштовхувався від них — і всі просто качалися зі сміху. Їм це дуже сподобалося".

Після виступу він, як завжди, зателефонував дружині, прагнучи отримати її схвалення, але вона відповіла:

"Любий, що сталося? З тобою все гаразд? У ЗМІ пишуть, що ти не міг знайти вихід зі сцени"".

Після цього Трамп нібито перестав так чинити.

"Більше я такого не повторював. Люди просять: "Будь ласка, зробіть це ще раз! Повторіть, нам сподобалося! Ну, зробіть ще раз!“ — ні, мабуть, краще не варто", — сказав він.

Як пише преса, коли він говорив про це, він "виглядав самотнім і сумним".

80-річний Трамп, який лише на три роки молодший за Байдена, регулярно висміює вік та когнітивні здібності колишнього президента.

Нагадаємо, що Трамп "виштовхнув" Меланію з червоної доріжки під час візиту Сі.

Також повідомлялося, що експерти з мови тіла розкрили суть "суперечки" Меланії з Трампом.