Меган Маркл та принц Гаррі розчаровані, що їхній серіал не номінували на "Еммі"

Картина "Гаррі і Меган" від Netflix зібрала загалом 81,6 млн годин перегляду.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл не задоволені тим, що їхній серіал не номінований на премію "Еммі". Про це пише Mirror.

Попри те, що шоу від Netflix зібрало загалом 81,6 млн годин перегляду, проєкт не зміг отримати жодної номінації премії "Еммі", коли вони були оголошені на початку липня 2023.

Королівська експертка Інгрід Сьюард нещодавно заявила, що герцог і герцогиня Сассекські "спустошені" тим, що їх залишили поза увагою до нагородження.

"Але, звісно, [пара] не буде цього показувати", — сказала головна редакторка журналу Majesty.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Вона додала, що кількість глядачів "очевидно недостатньо хороша для номінації на Еммі".

Постер серіалу герцогів Сассекських Фото: Netflix

Втім, картина отримала нагороду голлівудських критиків у категорії "Найкращий потоковий документальний фільм".

"У серіалі Гаррі і Меган говорять про королівську родину, як про ворогів, а самі намагаються врятувати світ", — продовжила Сьюард.

"Серіал — це глибокий погляд на "труднощі", з якими вони зіткнулися у своєму медовому, рожевому світі", — додала вона.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі втратив королівський акцент після переїзду до Монтесіто.

Також Фокус писав про те, що інтервʼю Девіда Леттермана з Володимиром Зеленським номінували на "Еммі-2023".