Інтерв'ю Девіда Леттермана із Зеленським номінували на премію "Еммі"

Інтерв'ю знімали на станції метрополітену "Майдан Незалежності" восени 2022 року.

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У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію "Еммі 2023". І в категорії "Найкращий документальний серіал або спеціальний випуск" (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special) було номіновано інтерв'ю президента України Володимира Зеленського відомому телеведучому Девіду Леттерману. Про це повідомляють на сайті премії.

Інтерв'ю було записано восени 2022 року на станції київського метро "Майдан Незалежності", яка тоді була закрита і використовувалася як бомбосховище. Там також проводилися пресконференції та інші важливі заходи.

Інтерв'ю Володимира Зеленського Девіду Леттерману

Прем'єра шоу Леттермана із Зеленським відбулася 12 грудня на Netflix. 26 грудня інтерв'ю з українським президентом було опубліковано у вільному доступі.

Також у цій категорії номіновані:

інтерв'ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама і Опра Вінфрі";

телешоу "Стенлі Туччі: У пошуках Італії";

телешоу "Смакуйте націю з Падмою Лакшмі";

серіал "Об'єднані відтінки Америки".

75-та церемонія нагородження "Еммі", де відзначають найкращі телевізійні проєкти року, відбудеться 18 вересня. Цього року в лідерах за кількістю номінацій опинилися серіали "Спадкоємці" (27 номінації), "Останні з нас" (24 номінації), "Білий Лотос" (24 номінації) і "Тед Лассо" (21 номінація).

Трейлер серіалу "Спадкоємці"

Список основних номінантів на премію Еммі-2023

Найкращий драматичний серіал:

Спадкоємці (Succession)

Дім дракона (House of the Dragon)

Останні з нас (The Last of Us)

Білий лотос (The White Lotus)

Корона (The Crown)

Андор (Andor)

Шершні (Yellowjackets)

Краще телефонуйте Солу (Better Call Saul)

Найкращий актор першого плану в драматичному серіалі:

Джефф Бріджес — "Старий"

Кіран Калкін — "Спадкоємці"

Браян Кокс — "Спадкоємці"

Боб Оденкерк — "Краще телефонуйте Солу"

Педро Паскаль — "Одні з нас"

Джеремі Стронг — "Спадкоємці"

Найкраща актриса першого плану в драматичному серіалі:

Мелані Лінскі — "Шершні"

Елізабет Мосс — "Розповідь служниці"

Керрі Рассел — "Дипломатка"

Белла Рамзі — "Одні з нас"

Сара Снук — "Спадкоємці"

Шерон Горган — "Змова сестер Гарві"

Найкращий комедійний серіал:

"Баррі"

"Бути присяжним"

"Ведмідь"

"Початкова школа "Ебботт"

"Тед Лассо"

"Вбивства в одній будівлі"

"Дивовижна місис Мейзел"

"Венсдей"

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Джейсон Сігел — "Терапія"

Джейсон Судейкіс — "Тед Лассо"

Джеремі Аллен Вайт — "Ведмідь"

Білл Гейдер — "Баррі"

Мартін Шорт — "Вбивства в одній будівлі"

Найкраща актриса в комедійному серіалі:

Куінта Брансон — "Початкова школа "Ебботт"

Рейчел Броснахен — "Дивовижна місис Мейзел"

Наташа Ліонн — "Покерфейс"

Дженна Ортега — "Венсдей"

Крістіна Епплгейт — "Прощавай назавжди"

Найкращий мінісеріал:

"Сварка"

"Дейзі Джонс і The Six"

"Монстр: Історія Джеффрі Дамера"

"Обі-Ван Кенобі"

"Флейшман у біді"

Найкращий актор у мінісеріалі/телефільмі:

Кумейл Нанджіані — "Ласкаво просимо в Чіппендейлс"

Еван Пітерс — "Монстр: Історія Джеффрі Дамера"

Деніел Редкліфф — "Дивний: Історія Ела Янковича"

Майкл Шеннон — "Джордж і Теммі"

Терон Еджертон — "Чорний птах"

Стівен Ян — "Гризня"

Найкраща актриса в міні-серіалі/телефільмі:

Алі Вонг — "Сварка"

Ліззі Каплан — "Флейшман у біді"

Райлі Кіо — "Дейзі Джонс і The Six"

Кетрін Хан — "Прекрасні дрібниці"

Домінік Фішбек — "Рой"

Джессіка Честейн — "Джордж і Теммі"

Нагадаємо, церемонію вручення премії може затьмарити страйк голлівудських акторів. Раніше про страйк оголосили сценаристи, через що безліч популярних проектів було поставлено на паузу. Тепер до них приєдналися й актори.

Причина страйку полягає в небажанні роботодавців — Альянсу продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) — узгодити умови нового контракту, в якому Гільдія кіноакторів США вимагає підвищення оплати праці акторів середньої ланки, відрахування від показів на стрімінгових сервісах, а також гарантій, що штучний інтелект не замінить і не обмежить функції артистів на знімальному майданчику.