Netflix показав трейлер спецепізоду шоу Девіда Леттермана із Зеленським (відео)

Програму з українським президентом знімали у Київському метрополітені на тимчасово закритій станції Майдан Незалежності. Епізод вийде 12 грудня.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер спеціального епізоду шоу Девіда Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення" з президентом України Володимиром Зеленським. Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

У півторахвилинному ролику демонструється, як американський ведучий приїжджає до Києва потягом і його проводжають у метро. Також у показаному відео є вже архівні кадри з президентом та його командою одразу після російського вторгнення, а також перші секунди розмови Леттермана із Зеленським.

Інтерв'ю з українським лідером було записано у Київському метрополітені на тимчасово закритій станції Майдан Незалежності.

Спецепізод за участю Зеленського вийде на Netflix у понеділок, 12 грудня.

Хто такий Девід Леттерман

Девід Майкл Леттерман — американський комік та телеведучий. З 1982 вів програму Late Night with David Letterman на телеканалі CBS, яка виходила протягом 33 років. Він також є теле- та кінопродюсером.

Токшоу Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення" (My Next Guest Needs No Introduction) виходить на Netflix з січня 2018 року. Програму чотири рази номінували на премію Primetime Emmy Award у номінації для видатних документальних серіалів або спеціальних серіалів.

Нагадаємо, про спецепізод шоу Леттермана із Зеленським стало відомо місяць тому. Інтерв'ю з українським лідером було записано на станції метро, при цьому рух потягів не зупинявся.

Раніше Фокус розповідав про те, що американське видання Politico склало рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи. Президент України Володимир Зеленський посів у ньому перше місце.

7 грудня журнал TIME назвав "Людиною року" Володимира Зеленського та "дух України". На обкладинку видання помістили колаж, що включає портрет глави держави та зображення відомих у країні діячів.