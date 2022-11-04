"Гість, якого не треба представляти": Netflix готує ток-шоу із Зеленським (відео)

Інтерв'ю з Володимиром Зеленським було записано в київському метрополітені. А епізод за участю президента України має вийти на Netflix ближче до кінця цього року.

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Відомий американський гуморист і телеведучий Девід Леттерман під час свого візиту до Києва взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського для свого ток-шоу "Мій наступний гість не потребує представлення", яке виходить на Netflix. Про це йдеться у дописі онлайн-кінотеатру в Twitter.

"Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, Україна, щоб взяти інтерв'ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом", — йдеться у повідомленні.

Інтерв'ю з українським лідером було записане прямо на станції київського метрополітену, при цьому рух потягів не зупинявся. Зазначається, що епізод за участю президента України вийде протягом найближчих двох місяців.

Леттермана було помічено в Києві ще 20 жовтня. Український стендап-комік і радіоведучий Антон Тимошенко виклав в Instagram фото з Леттерманом, проте жодних подробиць не розкрив. Судячи з коментарів до фото, американський ведучий виконував якусь роботу в Україні. При цьому сам Леттерман ніде не повідомляв про свій приїзд у нашу країну. Як повідомив Укрінформ, у другій половині жовтня Леттерман відвідав Київ, підтримав українців і побажав перемогти їм у війні з Росією. Він прогулявся Києвом, відвідав гумористичний клуб і поспілкувався з українцями про боротьбу України за свободу.

Чим відомий Девід Леттерман

75-річний Девід Леттерман — знакова постать на американському телебаченні. Ще з 1970-х років він став зразком телеведучого для багатьох початківців у цій професії. Свою кар'єру майбутня зірка розпочала в ролі ведучого прогнозу погоди, а успіх прийшов до нього після того, як Леттерман почав писати сценарії для деяких телешоу.

Його гумористичний талант був помітний, коли він прогнозував погоду, що було помічено творцями популярної передачі The Tonight Show із Джонні Карсоном, яка проіснувала на американському телебаченні 30 років. Пізніше Леттерман зізнався, що Карсон був людиною, яка найбільше вплинула на його кар'єру.

З 1980 року канал NBC уклав контракт із Леттерманом на проведення The David Letterman Show — це була знакова подія у кар'єрі майбутньої зірки. Через два роки шоу перейменували на Late Night with David Letterman, а сама передача започаткувала франшизу програм Late Night.

Усього ток-шоу прожило на телебаченні 33 роки, а останній із 6 080 випусків із легендарним ведучим вийшов у 2015 році. Серед гостей шоу Леттермана були актори, спортсмени та політики, зокрема Барак Обама, Джон Маккейн, Білл Клінтон, гурт "Бон Джові", Джим Керрі, Джонні Депп, Бейонсе та багато інших.

Раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в одному з найпопулярніших ток-шоу у США The Late Show із ведучим Стівеном Кольбером. Український дипломат розповів про перемоги ЗСУ, після чого гості студії піднялися зі своїх місць та бурхливо аплодували.