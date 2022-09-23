Аплодували стоячи: Кулеба взяв участь у популярному американському шоу The Late Show (відео)

Глава українського МЗС розповів про перемоги ЗСУ під Харковом. Реакція глядачів була дивовижною — люди в залі піднялися зі своїх місць і довго аплодували.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в одному із найпопулярніших ток-шоу в США The Late Show із ведучим Стівеном Кольбером. Під звуки оплесків глядачів голова української дипломатії розповів про успіхи контрнаступу українських захисників під Харковом.

"Це доводить не лише нам, а й усьому світу, що ми знаємо, як перемагати. І ми це робимо", — прокоментував Кулеба.

Після цих слів люди піднялися зі своїх місць, і в залі пролунала буря оплесків, а міністр подякував глядачам за таку реакцію та переадресував оплески українському народу та Збройним силам.

"Героям слава", — відповів на оплески Кулеба українською мовою.

Міністр також прокоментував рішення Кремля провести на окупованих територіях фейкові референдуми. За його словами, президент РФ Володимир Путін із таким самим успіхом може влаштувати бутафорію та назвати це частиною Місяця.

"Ми продовжимо битися, незважаючи на те, що він каже, він може влаштувати бутафорію та назвати це частиною Місяця, нам усе одно. Це наша земля, наші люди, ми повернемо кожен метр своєї землі", — наголосив Кулеба.

[ + – ] Глядачі ток-шоу аплодували Кулебі стоячи

Глава українського МЗС додав, що на звільнених населених пунктах під Харковом люди зустрічали бійців ЗСУ з радістю й зі сльозами на очах, тому українським захисникам не можна знайти нічого іншого для більшого натхнення.

"Деякі з них підходили до наших військових і говорили: "Ми майже зневірилися, що ви не повернетеся. І тепер ви тут". Люди кажуть це з радістю та сльозами на очах. І нічого не надихає більше, ніж ці випадки", — розповів Кулеба американцям.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба з іронією прокоментував поведінку свого російського колеги Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки ООН. За словами міністра, Лавров втік із зали засідання так само швидко, як і російські солдати з поля бою.

13 вересня в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже веде переговори з Росією, тільки вони ведуться на полі бою. Дипломат наголосив, що Києву не потрібні жодні чергові мінські угоди чи нормандський формат, оскільки Україні потрібна перемога.