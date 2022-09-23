Аплодировали стоя: Кулеба принял участие в популярном американском шоу The Late Show (видео)

Глава украинского МИД рассказал о победах ВСУ под Харьковом. Реакция зрителей была удивительной — люди в зале поднялись со своих мест и долго аплодировали.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в одном из наипопулярнейших ток-шоу в США The Late Show с ведущим Стивеном Кольбером. Под звуки аплодисментов зрителей глава украинской дипломатии рассказал об успехах контрнаступления украинских защитников под Харьковом.

"Это доказывает не только нам, но и всему миру, что мы знаем как побеждать. И мы это делаем", — прокомментировал Кулеба.

После этих слов люди поднялись со своих мест и в зале раздалась буря аплодисментов, а министр поблагодарил зрителей за такую реакцию и переадресовал аплодисменты украинскому народу и Вооруженным силам.

"Героям слава", — ответил на аплодисменты Кулеба на украинском языке.

Министр также прокомментировал решение Кремля провести на оккупированных территориях фейковые референдумы. По его словам, президент РФ Владимир Путин с таким же успехом может устроить бутафорию и назвать это частью Луны.

"Мы продолжим драться, несмотря на то, что он говорит, он может устроить бутафорию и назвать это частью Луны, нам все равно. Это наша земля, наши люди, мы вернем каждый метр своей земли", – подчеркнул Кулеба.

[ + – ] Зрители ток-шоу аплодировали Кулебе стоя

Глава украинского МИД добавил, что на в освобожденных населенных пунктах под Харьковом люди встречали бойцов ВСУ с радостью и со слезами на глазах, поэтому украинским защитникам нельзя найти ничего другого для большего вдохновения.

"Некоторые из них подходили к нашим военным и говорили: "Мы почти отчаялись, что вы не вернетесь. И теперь вы здесь". Люди говорят это с радостью и слезами на глазах. И ничего не вдохновляет больше, чем эти случаи, – рассказал Кулеба американцам.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба с иронией прокомментировал поведение своего российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН. По словам министра, Лавров убежал из зала заседания так же быстро, как российские солдаты с поля боя.

13 сентября в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже ведет переговоры с Россией, только они ведутся на поле боя. Дипломат подчеркнул что Киеву не нужны никакие очередные минские соглашения или нормандский формат, поскольку Украине нужна победа.