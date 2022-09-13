Обсуждение вопроса о переговорах с Россией ведется на поле боя, — Кулеба (видео)

Глава украинского МИД отметил, что Украине не нужны очередные минские договоренности или нормандский формат. Поэтому переговоры возможны исключительно в контексте полного освобождения территории Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не исключает переговоров с Россией, однако сейчас этот вопрос "обсуждается" на поле боя, поскольку это единственный вид переговоров, который воспринимает Кремль. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Журналисты отметили, что после реальных успехов ВСУ на фронте в последнее время, Москва возобновила в информационном пространстве сигналы о возможных переговорах с Киевом. Однако украинская сторона на сегодняшний день, прежде всего, сконцентрирована на освобождении своих территорий.

"Мы воюем с Россией не ради того, чтобы получить возможность с ними поговорить, а ради того, чтобы победить", — подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что за подобными сигналами Кремля сложно уследить, поскольку они периодически то появляются, то исчезают. Однако в любом случае, как только речь заходит о переговорах, российские чиновники на высшем уровне заявляют о том, что Россия готова говорить о выполнении ее условий, что автоматически нивелирует саму возможность таких переговоров.

Более того, считает министр, Россия неоднократно продемонстрировала, что ей не следует доверять, так как ее цель желает полного поражения Украины и ее "перезагрузки".

"Уже неоднократно Россия продемонстрировала, что ей нельзя доверять. Но еще раз подчеркну, что цель России — когда я говорю о перезагрузке — я имею в виду, что Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России", — сказал Кулеба.

По его словам, Россия будет проявлять заинтересованность в переговорном процессе в тот момент, когда придет понимание, что ее позиции максимально ослаблены, она не может удержать захваченные территории, и поэтому руководству РФ придется резко стабилизировать ситуацию. Но Украине в этой ситуации не нужны "третий Минск" или очередной нормандский формат — это уже в прошлом, полагает Кулеба.

"Но мы готовы сесть и за стол, если речь будет идти о полном восстановлении территориальной целостности Украины. И это мы очень четко всем партнерам артикулируем, они тоже не исключают возможность переговоров", — заявил Кулеба, добавив, что вероятно какая-то часть украинской территории возможно будет освобождена дипломатическим путем.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с РФ по завершению войны возможны лишь тогда, когда Москва изменит свой подход и перестанет верить в то, что сможет выиграть. Пока все факты указывают на то, что Москва ищет военного разрешения конфликта.