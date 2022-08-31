"Нужно изменить подход": окно для переговоров Украины и РФ может возникнуть, — Кулеба

В данный момент Украина не видит, что Россия готова к диалогу. Все действия Москвы показывают, что она ищет военного разрешения конфликта, считает глава МИД.

Мирные переговоры Украины и России по завершению войны возможны лишь тогда, когда Москва изменит свой подход и перестанет верить в то, что сможет выиграть. Сейчас Украина не видит, что Россия готова к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Все действия России показывают, что она верит в свою войну и ищет военного разрешения конфликта", — сказал он.

По словам министра, во время активных российско-украинских мирных переговоров было четкое понимание того, что Москва их ведет нечестно. Кулеба добавил, что в понимании Кремля Киев должен принять его ультиматумы и подписать капитуляцию. В свою очередь, Украина пыталась построить конструктивный диалог, однако этого не получилось.

"Наше представление — это диалог с поиском взаимоприемлемых решений, с уважением к территориальной целостности и суверенитета Украины. Когда мы приложили все усилия для того, чтобы язык ультиматума перевести в язык диалога, а Россия осталась на позициях ультиматума, то стало понятно, что собственно говорить с ними не о чем", — добавил дипломат.

Дмитрий Кулеба отметил, что окно для переговоров с Россией может возникнуть, но для этого нужно, чтобы РФ изменила свой подход и перестала жить мечтами о том, что сможет победить в войне.

Напомним, 25 августа в Госдуме РФ заявили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения полномасштабной войны, если Украина проявит инициативу. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий не понимает, как можно вести диалог с Владимиром Зеленским, однако окончательное решение будут принимать в Кремле.

В Офисе президента скептически относятся к возобновлению переговоров. По словам Михаила Подоляка, сейчас они не выгодны ни Украине, ни Европе. Потому что в случае "заморозки" военных действий государство станет "серой зоной", в которую Европе придется вкладывать много средств, чтобы поддерживать в жизнеспособном состоянии.