"Потрібно змінити підхід": вікно для переговорів України та РФ може виникнути, — Кулеба

Наразі Україна не бачить, що Росія готова до діалогу. Усі дії Москви показують, що вона шукає воєнного вирішення конфлікту, вважає глава МЗС.

Мирні переговори України та Росії щодо завершення війни можливі лише тоді, коли Москва змінить свій підхід і перестане вірити в те, що зможе виграти. Наразі Україна не бачить, що Росія готова до діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Усі дії Росії показують, що вона вірить у свою війну та шукає воєнного вирішення конфлікту", — сказав він.

За словами міністра, під час активних російсько-українських мирних переговорів було чітке розуміння того, що Москва їх веде нечесно. Кулеба додав, що в розумінні Кремля Київ має прийняти його ультиматуми та підписати капітуляцію. Зі свого боку, Україна намагалася побудувати конструктивний діалог, проте цього не вийшло.

"Наше уявлення — це діалог із пошуком взаємоприйнятних рішень, з повагою до територіальної цілісності та суверенітету України. Коли ми доклали всіх зусиль для того, щоб мову ультиматуму перекласти на мову діалогу, а Росія залишилася на позиціях ультиматуму, то стало зрозуміло, що власне говорити з ними нема про що", — додав дипломат.

Дмитро Кулеба зазначив, що вікно для переговорів із Росією може виникнути, але для цього потрібно, щоб РФ змінила свій підхід і перестала жити мріями про те, що зможе перемогти у війні.

Нагадаємо, 25 серпня у Держдумі РФ заявили, що готові сісти за стіл переговорів для завершення повномасштабної війни, якщо Україна проявить ініціативу. Голова ЛДПР Леонід Слуцький не розуміє, як можна вести діалог із Володимиром Зеленським, проте остаточне рішення ухвалюватимуть у Кремлі.

В Офісі президента скептично ставляться до поновлення переговорів. За словами Михайла Подоляка, нині вони не вигідні ні Україні, ні Європі. Тому що в разі "заморожування" воєнних дій держава стане "сірою зоною", в яку Європі доведеться вкладати багато коштів, щоб підтримувати в життєздатному стані.