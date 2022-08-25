"Стане сірою зоною": Україні та Європі зараз не вигідні мирні переговори з РФ, — Подоляк

В ОП вважають, що в разі заморожування війни в Україну не повернуться багато громадян, а також не заходитимуть інвестиції. Так, держава стане "сірою зоною", в яку Європі доведеться вкладати багато коштів, щоб підтримувати в життєздатному стані.

Переговори з Росією про закінчення війни зараз не вигідні як для України, так і для Європи. Тому що будь-яке перемир'я з Кремлем означатиме подальшу агресію у майбутньому. Про це заявив радник глави офісу президента в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир'я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, РФ вважатиме це перемогою і далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир'я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", — сказав він.

На думку політика, в разі заморожування війни в Україну не повернуться багато громадян, а також не заходитимуть інвестиції. Він пояснив, що так держава стане "сірою зоною", в яку країнам Європи доведеться вкладати багато коштів, щоб підтримувати в життєздатному стані.

"Це невигідно Європі в середньостроковій і довгостроковій перспективі", — додав Подоляк.

Крім того, переговорний процес України та Росії не вигідний Німеччині й іншим країнам ЄС, тому що це спровокує Москву на більш зухвалу поведінку в економічних, дипломатичних і політичних відносинах.

Михайло Подоляк заявив, що розпочинати розмови про поновлення діалогу з Росією можна буде, коли в Кремля вже не буде надій перемогти Україну військовим шляхом.

"Лише після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", — радник голови ОП.

Нагадаємо, 24 серпня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що вести мирні переговори з Росією наразі немає сенсу. Вона також заявила, що не знає, чи Україна перемогла у війні з РФ, проте зазначила, що Берлін робитиме все можливе для цього.

22 серпня постпред РФ в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва виключила переговори Путіна із Зеленським та будь-які дипломатичні контакти. За його словами, Росія не бачить можливості провести зустріч двох президентів, знайти дипломатичне вирішення конфлікту стає дедалі важче.