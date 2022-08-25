"Мы не знаем": в Германии оценили шансы Украины победить в войне с РФ

Берлин пообещал сделать все возможное, чтобы победа была за Киевом, однако немецкие поставки оружия для ВСУ находятся на "тонкой грани" из-за дефицита вооружения в Бундесвере.

Глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что не знает, сможет ли Украина победить в войне с Россией. По ее словам, это "жестокая реальность", однако она отметила, что Германия сделает все возможное, чтобы победа была за Киевом. Об этом дипломатка сказала в интервью немецкому каналу ZDF.

Бербок добавила, что Украина на протяжении шести месяцев борется за свою свободу и за европейский мирный порядок.

Военная помощь от Германии

Глава МИД ФРГ отметила, что немецкие поставки оружия для ВСУ находятся на "тонкой грани". По ее словам, в стране образовался дефицит в собственных вооруженных силах.

"Дальнейшие поставки вооружения из ФРГ будут непростым делом. Причина — недостаточное оснащение собственных войск. К сожалению, наше положение таково, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", — сказала она.

Анналена Бербок рассказала, что из-за проблем с запасами оружия в Бундесвере военная промышленность Германии была вынуждена специально производить его для Украины.

Министр иностранных дел ФРГ также не исключает, что война в Украине продлится и в 2023 году, поэтому Киеву понадобятся дополнительные поставки вооружений этой осенью.

Дипломатическое завершение войны

Глава МИД Германии заявила, что "безумный план" Владимира Путина по захвату Украины и свержения правительства спустя шесть месяцев не удался. Однако она считает, что переговоры с Россией по прекращении войны не имеют смысла. Бербок добавила, что до 24 февраля "было сделано все, чтобы дипломатическим путем предотвратить войну".

Напомним, 23 августа в Минобороны Германии заявили, что Бундесвер больше не сможет поставлять вооружение в Украину. В ведомстве считают, что дальнейшие поставки оружия из запасов вооруженных сил страны ослабят армию.

Анналена Бербок рассказала, что в ближайшие недели Берлин передаст Киеву новые системы противовоздушной обороны Iris-T.