Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику в Украину, — Минобороны ФРГ

Дальнейшие поставки Киеву вооружения из запасов Бундесвера ослабит немецкую армию, считают в Минобороны страны.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер, — ред) больше не могут поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, потому что это ослабит их. Об этом заявили в Министерстве обороны ФРГ, передает издание Spiegel.

"Что касается поставок со складов Бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу", — заявили в ведомстве.

Таким образом в Минобороны Германии отреагировали на статью депутатов Бундестага Кристиана Клинка (Социал-демократическая партия), Сары Нанни и Александра Мюллера (Свободная демократическая партия). Политики считают, что необходимо увеличить передачу Украине вооружения, в том числе из запасов Бундесвера. По их мнению, военная промышленность страны должна быть подтянута, чтобы быстро закрыть пробелы в численности войск.

"При этом условии профиль возможностей Бундесвера может и должен временно отойти на второй план по сравнению с устойчивостью Украины в текущей критической ситуации. Потому что выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии", — заявляли депутаты.

Тем временем представители канцлера Германии Олафа Шольца снова отвергли обвинения в нерешительности передачи оружия Киеву. В офисе Шольца считают, что Берлин поставляет достаточно вооружения Украине, но также важно не обострять военные действия.

"Мы приняли к сведению заявления из зала парламента", — сказано в сообщении федеральной канцелярии.

Напомним, 19 июля министр обороны Германии Кристен Ламбрехт заявила, что у Бундесвера заканчиваются запасы оружия для оказания военной помощи Украине. Тогда она сказала, что Берлин продолжит поддерживать Киев и в будущем, но ресурсы ограничены.

2 августа канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин поставляет Киеву такое вооружение, которого нет даже у Вооруженных сил Германии. По его словам, Германия также предоставляет возможность украинским военным проходить обучение на немецких базах.