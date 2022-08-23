Бундесвер більше не може постачати зброю та військову техніку в Україну, — Міноборони ФРН

Подальше постачання Києву озброєння із запасів Бундесверу послабить німецьку армію, вважають у Міноборони країни.

Збройні сили Німеччини (Бундесвер, — ред.) більше не можуть постачати зброю та військову техніку Україні зі своїх власних запасів, бо це послабить їх. Про це заявили у Міністерстві оборони ФРН, повідомляє видання Spiegel.

"Що стосується постачання зі складів Бундесверу, то ми підійшли до допустимої межі", — заявили у відомстві.

Так у Міноборони Німеччини відреагували на статтю депутатів Бундестагу Крістіана Клінка (Соціал-демократична партія), Сари Нанні та Александра Мюллера (Вільна демократична партія). Політики вважають, що необхідно збільшити передачу Україні озброєння, зокрема із запасів Бундесверу. На їхню думку, військова промисловість країни має бути підтягнута, щоб швидко закрити прогалини у чисельності військ.

"При цій умові профіль можливостей Бундесверу може і повинен тимчасово відійти на другий план порівняно зі стійкістю України в теперішній критичній ситуації. Тому, що виживання України відповідає інтересам безпекової політики Німеччини", — заявляли депутати.

Тим часом представники канцлера Німеччини Олафа Шольца знову відкинули звинувачення у нерішучості передачі зброї Києву. В офісі Шольца вважають, що Берлін постачає достатньо озброєння Україні, але також важливо не загострювати воєнні дії.

"Ми взяли до відома заяви із зали парламенту", — сказано в повідомленні федеральної канцелярії.

Нагадаємо, 19 липня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що у Бундесверу закінчуються запаси зброї для надання військової допомоги Україні. Тоді вона сказала, що Берлін продовжить підтримувати Київ і надалі, але ресурси обмежені.

2 серпня канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін постачає Києву таке озброєння, якого немає навіть у Збройних сил Німеччини. За його словами, Німеччина також дає можливість українським військовим проходити навчання на німецьких базах.