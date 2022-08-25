"Ми не знаємо": у Німеччині оцінили шанси України перемогти у війні з РФ

Берлін пообіцяв зробити все можливе, щоб перемога була за Києвом, проте німецькі постачання зброї для ЗСУ перебувають на "тонкій межі" через дефіцит озброєння в Бундесвері.

Глава Міністерства закордонних справ Анналена Бербок заявила, що не знає, чи Україна зможе перемогти у війні з Росією. За її словами, це "жорстока реальність", проте вона наголосила, що Німеччина зробить усе можливе, щоб перемога була за Києвом. Про це пані дипломат сказала в інтерв'ю німецькому каналу ZDF.

Бербок додала, що Україна упродовж шести місяців бореться за свою свободу та за європейський мирний порядок.

Військова допомога від Німеччини

Глава МЗС ФРН зазначила, що німецькі постачання зброї для ЗСУ перебувають на "тонкій межі". За її словами, у країні утворився дефіцит у власних збройних силах.

"Далі постачання озброєння з ФРН будуть непростою справою. Причина — недостатнє оснащення власних військ. На жаль, наше становище таке, що в нас абсолютний дефіцит власних запасів", — сказала вона.

Анналена Бербок розповіла, що через проблеми із запасами зброї в Бундесвері військова промисловість Німеччини була змушена спеціально виробляти її для України.

Міністерка закордонних справ ФРН також не виключає, що війна в Україні триватиме й у 2023 році, тому Києву знадобляться додаткові постачання озброєнь цієї осені.

Дипломатичне завершення війни

Глава МЗС Німеччини заявила, що "шалений план" Володимира Путіна щодо захоплення України та повалення уряду через шість місяців не вдався. Однак вона вважає, що переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу. Бербок додала, що до 24 лютого "було зроблено все, щоб дипломатичним шляхом запобігти війні".

Нагадаємо, 23 серпня в Міноборони Німеччини заявили, що Бундесвер більше не зможе постачати озброєння в Україну. У відомстві вважають, що подальше постачання зброї із запасів збройних сил країни послаблять армію.

Анналена Бербок розповіла, що найближчими тижнями Берлін передасть Києву нові системи протиповітряної оборони Iris-T.