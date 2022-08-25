"Станет серой зоной": Украине и Европе сейчас не выгодны мирные переговоры с РФ, — Подоляк

В ОП считают, что в случае заморозки войны в Украину не вернутся много граждан, а также не будут заходить инвестиции. Таким образом государство станет "серой зоной", в которую Европе придется вкладывать много средств, чтобы поддерживать в жизнеспособном состоянии.

Переговоры с Россией об окончании войны сейчас не выгодны как для Украины, так и Европы. Потому что любое перемирие с Кремлем будет означать дальнейшую агрессию в будущем. Об этом заявил советник главы Офиса президента в интервью немецкому изданию Bild.

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, РФ сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать лишь следующий этап войны через определенное время", — сказал он.

По мнению политика, в случае заморозки войны в Украину не вернутся много граждан, а также не будут заходить инвестиции. Он объяснил, что таким образом государство станет "серой зоной", в которую странам Европы придется вкладывать много средств, чтобы поддерживать в жизнеспособном состоянии.

"Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — добавил Подоляк.

Кроме того, переговорный процесс Украины и России не выгоден Германии и другим странам ЕС, потому что это спровоцирует Москву на более дерзкое поведение в экономических, дипломатических и политических отношениях.

Михаил Подоляк заявил, что начинать разговоры о возобновлении диалога с Россией можно будет, когда у Кремля уже не будет надежд победить Украину военным путем.

"Только после того, как Россия поймет, что она больше не сможет вести войну", — советник главы ОП

Напомним, 24 августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вести мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла. Она также заявила, что не знает, победил ли Украина в войне с РФ, однако отметила, что Берлин будет делать все возможное для этого.

22 августа постпред РФ в ООН Геннадий Гатилов заявил, что Москва исключила переговоры Путина с Зеленским и любые дипломатические контакты. По его словам, Россия не видит возможности провести встречу двух президентов, найти дипломатическое решение конфликта становится все труднее.