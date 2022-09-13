Обговорення питання про переговори з Росією ведеться на полі бою, — Кулеба (відео)

Глава українського МЗС зазначив, що Україні не потрібні чергові мінські домовленості чи нормандський формат. Тому переговори можливі лише у контексті повного звільнення території України.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відкидає переговорів з Росією, проте зараз це питання "обговорюється" на полі бою, оскільки це єдиний вид переговорів, який сприймає Кремль. Про це заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Журналісти зазначили, що після реальних успіхів ЗСУ на фронті останнім часом Москва відновила в інформаційному просторі сигнали про можливі переговори з Києвом. Однак українська сторона на сьогодні насамперед сконцентрована на звільненні своїх територій.

"Ми воюємо з Росією не заради того, щоб отримати можливість з ними поговорити, а заради того, щоб перемогти", — наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС зазначив, що за такими сигналами Кремля складно встежити, оскільки вони періодично то з'являються, то зникають. Однак у будь-якому разі, як тільки йдеться про переговори, російські чиновники на найвищому рівні заявляють про те, що Росія готова говорити про виконання її умов, що автоматично нівелює саму можливість таких переговорів.

Щобільше, вважає міністр, Росія неодноразово продемонструвала, що їй не слід довіряти, оскільки її мета бажає повної поразки України та її "перезавантаження".

"Вже неодноразово Росія продемонструвала, що їй не можна довіряти. Але ще раз наголошу, що мета Росії — коли я говорю про перезавантаження — я маю на увазі, що Україна як успішна європейська демократична держава несумісна з поняттям Росії", — сказав Кулеба.

За його словами, Росія виявлятиме зацікавленість у переговорному процесі в той момент, коли прийде розуміння, що її позиції максимально ослаблені, вона не може утримати захоплені території, і тому керівництву РФ доведеться різко стабілізувати ситуацію. Але Україні в цій ситуації не потрібні "третій Мінськ" або черговий нормандський формат — це вже в минулому, вважає Кулеба.

"Але ми готові сісти і за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України. І це ми дуже чітко всім партнерам артикулюємо, вони теж не виключають можливість переговорів", — заявив Кулеба, додавши, що якусь частину української території, можливо, звільнять дипломатичним шляхом.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори з РФ щодо завершення війни можливі лише тоді, коли Москва змінить свій підхід і перестане вірити в те, що зможе виграти. Поки всі факти вказують на те, що Москва шукає воєнного розв'язання конфлікту.