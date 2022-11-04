"Гость не нуждается в представлении": Netflix готовит ток-шоу с Зеленским (видео)

Интервью с Владимиром Зеленским было записано в киевском метрополитене. А эпизод с участием президента Украины должен выйти на Netflix ближе к концу этого года.

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Известный американский юморист и телеведущий Дэвид Леттерман во время своего визита в Киев взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского для своего ток-шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении", которое выходит на Netflix. Об этом говорится в посте онлайн-кинотеатра в Twitter.

"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, Украина, чтобы взять интервью у Президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом", — говорится в сообщении.

Интервью с украинским лидером было записано прямо на станции киевского метрополитена, при этом движение поездов при не останавливалось. Отмечается, что эпизод с участием президента Украины выйдет в течение ближайших двух месяцев.

Леттерман был замечен В Киеве еще 20 октября. Украинский стендап-комик и радиоведущий Антон Тимошенко выложил в Instagram фото с Леттерманом, однако никаких подробностей не раскрыл. Судя по комментариям к фото, американский ведущий выполнял какую-то работу в Украине. При этом сам Леттерман нигде не сообщал о своем приезде в нашу страну. Как сообщил Укринформ, во второй половине октября Леттерман посетил Киев, поддержал украинцев и пожелал победить им в войне с Россией. Он прогулялся по Киеву, посетил юмористический клуб и пообщался с украинцами о борьбе Украины за свободу.

Чем известен Дэвид Леттерман

75-летний Дэвид Леттерман – знаковая фигура на американском телевидении. Еще с 1970-х годов он стал образцом телеведущего для многих начинающих в этой профессии. Свою карьеру будущая звезда начал в роли ведущего прогноза погоды, а успех пришел к нему после того, как Леттерман начал писать сценарии для некоторых телешоу.

Его юмористический талант был заметен, когда он вел прогноз погоды, что было замечено создателями популярной передачи The Tonight Show с Джонни Карсоном, которая просуществовала на американском телевидении 30 лет. Позже Леттерман признался, что Карсон был человеком в наибольшей степени повлиявшим на его карьеру.

С 1980 года канал NBC заключил контракт с Леттерманом на проведение The David Letterman Show — это было знаковым событием в карьере будущей звезды. Через два года шоу переименовали в Late Night with David Letterman, а сама передача положила начало франшизе программ Late Night.

Всего ток-шоу прожило на телевидении 33 года, а последний из 6080 выпусков с легендарным ведущим вышел в 2015 году. Среди гостей шоу Леттермана были актеры, спортсмены и политики, в том числе Барак Обама, Джон Маккейн, БиллаКлинтон, группа "Бон Джови", Джим Керри, Джонни Депп, Бейонсе и многие другие.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в одном из наипопулярнейших ток-шоу в США The Late Show с ведущим Стивеном Кольбером. Украинский дипломат рассказал о победах ВСУ, после чего гости студии поднялись со своих мест и бурно аплодировали.