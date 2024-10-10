Насміхався над загиблими героями на Майдані Незалежності: вчителя музики арештували

За даними слідства, чоловік після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Чоловіка, який насміхався та паплюжив честь загиблих героїв на Майдані Незалежності, арештували без права внесення застави. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали його одразу після того, як чоловік виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих героїв на Майдані Незалежності.

"На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що чоловік працює у Києві вчителем музики, а після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки. Для цього він створив два Телеграм-канали, в яких героїзував росіян та поширював дезінформацію про Сили оборони.

"СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу РФ… Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави", — наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Сьогодні суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ затримала чоловіка, який насміхався над могилами героїв на Майдані Незалежності Фото: СБУ

Нагадаємо, у польському місті Щецин пасажири побили таксиста з України, який відмовився їх везти безкоштовно.

10 жовтня СБУ затримала чоловіка, який за завданням російських спецслужб мобілізувався до лав Збройних сил України, щоб скоригувати вогонь по своєму підрозділу.