Насмехался над погибшими героями на Майдане Независимости: учителя музыки арестовали

По данным следствия, мужчина после частных занятий записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Мужчину, который насмехался и порочил честь погибших героев на Майдане Независимости, арестовали без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали его сразу после того, как мужчина выложил в сеть видеоролик, записанный возле места чествования погибших героев на Майдане Независимости.

"На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что мужчина работает в Киеве учителем музыки, а после частных занятий записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки. Для этого он создал два Телеграмм-канала, в которых героизировал россиян и распространял дезинформацию о Силах обороны.

"СБУ собрала доказательную базу на еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ждал захвата Киева и "присоединения" Украины в состав РФ... Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства", — отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сегодня суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 8 лет заключения.

СБУ задержала мужчину, который насмехался над могилами героев на Майдане Независимости Фото: СБУ

Напомним, в польском городе Щецин пассажиры избили таксиста из Украины, который отказался их везти бесплатно.

10 октября СБУ задержала мужчину, который по заданию российских спецслужб мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы скорректировать огонь по своему подразделению.