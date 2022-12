Netflix показал трейлер спецэпизода шоу Дэвида Леттермана с Зеленским (видео)

Программу с украинским президентом снимали в Киевском метрополитене на временно закрытой станции "Майдан Незалежності". Эпизод выйдет 12 декабря.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер специального эпизода шоу Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

В полутораминутном ролике демонстрируется, как американский ведущий приезжает в Киев на поезде и его провожают в метро. Также в показанном видео есть уже архивные кадры с президентом и его командой сразу после российского вторжения, а также первые секунды разговора Леттермана с Зеленским.

Интервью с украинским лидером было записано в Киевском метрополитене на временно закрытой станции ""Майдан Незалежності".

Спецэпизод с участием Зеленского выйдет на Netflix в понедельник, 12 декабря.

Кто такой Дэвид Леттерман

Дэвид Майкл Леттерман — американский комик и телеведущий. С 1982 года вел программу Late Night with David Letterman на телеканале CBS, которая выходила на протяжении 33 лет. Он также является теле- и кинопродюсером.

Ток-шоу Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении" (My Next Guest Needs No Introduction) выходит на Netflix с января 2018 года. Программа четырежды была номинирована на премию Primetime Emmy Award в номинации для выдающихся документальных сериалов или специальных сериалов.

Напомним, о спецэпизоде шоу Леттермана с Зеленским стало известно месяц назад. Интервью с украинским лидером было записано на станции метро, при этом движение поездов не останавливалось.

7 декабря журнал TIME назвал "Человеком года" Владимира Зеленского и "дух Украины". На обложку издания поместили коллаж, включающий портрет главы государства и изображения известных в стране деятелей.