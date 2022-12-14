Скандальний серіал "Гаррі та Меган" б'є рекорди Netflix

Втім, загальним лідером стримінгової платформи залишається картина про доньку сімейки Аддамс.

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Документальний серіал "Гаррі та Меган" став найуспішнішим документальним проєктом Netflix. Про це пише Deadline.

Як повідомляється, перші три епізоди картини зібрали 81,55 млн годин переглядів протягом першого тижня після виходу серіалу. Окрім цього, документальна картина посіла другу позицію серед історій англійською мовою і увійшла в топ-10 у 85 країнах.

Тим часом нашумілий серіал "Венздей" домінує у чартах стримінгової платформи. За тиждень з 5 по 11 грудня 2022 картини з Дженною Ортегою в головній ролі отримала ще 269,67 млн годин переглядів і посіла перше місце у 90 країнах.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот/ВВС

Наразі вийшли перші три серії вже скандальної картини про життя герцогів Сассекських у Букінгемському палаці. У них принц Гаррі та американська акторка розповіли про своє знайомство та початок романтичних стосунків у 2016 році.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Як повідомлялося, в наступних епізодах оприлюднять скандальні подробиці життя подружжя в ролі королівських персон. Саме після цього стосунки принца Гаррі та його родичів у Європі остаточно зруйнуються.

Нагадаємо, Меган Маркл висміяла знайомство з покійною королевою Єлизаветою ІІ та етикет Букінгемського палацу.

Також Фокус писав про покарання для герцогів Сассекських від короля Карла ІІІ за вихід скандальної документальної картини.