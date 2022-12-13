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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Меган Маркл висміяла знайомство з покійною Єлизаветою ІІ (відео)

Меган Маркл та королева Єлизавета ІІ, меган маркл висміяла знайомство з королевою, скандальний серіал принца гаррі і меган маркл
Фото: Getty Images | Меган Маркл та королева Єлизавета ІІ

Герцогиня Сассекська порівняла королівський етикет з правилами американського ресторану.

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Меган Маркл висміяла знайомство з покійною королевою Єлизаветою ІІ. Про це пише Mint.

У скандальному документальному серіалі від Netflix невістка короля Карла ІІІ пригадала, як при знайомстві з покійним монархом повинна була зробити відповідний реверанс, що викликало в неї кумедну реакцію.

"[Гаррі] такий: "Моя бабуся тут, ми збираємося зустрітися з нею після церкви. Ти ж вмієш робити реверанси, так?" А я подумала, що це жарт! Тепер я починаю розуміти, що це [реверанс] — велика справа. Я маю на увазі, американці це зрозуміють… Ми маємо Medieval Times Dinner and Tournament. Це було так само", — розповіла дружина герцога Сассекського, порівнявши королівський етикет з правилами американського ресторану.

Тим часом принц Гаррі мовчав та виглядав ніяково в кадрі.

Меган Маркл висміяла знайомство з покійною Єлизаветою ІІ

Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 в замку Балморал у Шотландії. У день її смерті до маєтку з'їхалися практично всі близькі члени королівської родини. Втім, Меган Маркл разом з принцом Гаррі в цей день не було.

Скандальний серіал герцогів Сассекських уже наробив шуму в мережі. Уже з перших хвилин картини пару звинуватили в брехні, оскільки вони заявили, що британські рояли відмовилися коментувати вміст серіалу. Втім, за заявами Букінгемського палацу, їх навіть не запитували про це.

Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета ІІ Fullscreen
Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Меган Маркл не приєдналася до королівської родини в день смерті королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про одкровення Меган Маркл щодо стосунків з покійною бабусею свого коханого.