Меган Маркл висміяла знайомство з покійною Єлизаветою ІІ (відео)

Герцогиня Сассекська порівняла королівський етикет з правилами американського ресторану.

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Меган Маркл висміяла знайомство з покійною королевою Єлизаветою ІІ. Про це пише Mint.

У скандальному документальному серіалі від Netflix невістка короля Карла ІІІ пригадала, як при знайомстві з покійним монархом повинна була зробити відповідний реверанс, що викликало в неї кумедну реакцію.

"[Гаррі] такий: "Моя бабуся тут, ми збираємося зустрітися з нею після церкви. Ти ж вмієш робити реверанси, так?" А я подумала, що це жарт! Тепер я починаю розуміти, що це [реверанс] — велика справа. Я маю на увазі, американці це зрозуміють… Ми маємо Medieval Times Dinner and Tournament. Це було так само", — розповіла дружина герцога Сассекського, порівнявши королівський етикет з правилами американського ресторану.

Тим часом принц Гаррі мовчав та виглядав ніяково в кадрі.

[ + – ] Меган Маркл висміяла знайомство з покійною Єлизаветою ІІ

Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 в замку Балморал у Шотландії. У день її смерті до маєтку з'їхалися практично всі близькі члени королівської родини. Втім, Меган Маркл разом з принцом Гаррі в цей день не було.

Скандальний серіал герцогів Сассекських уже наробив шуму в мережі. Уже з перших хвилин картини пару звинуватили в брехні, оскільки вони заявили, що британські рояли відмовилися коментувати вміст серіалу. Втім, за заявами Букінгемського палацу, їх навіть не запитували про це.

[ + – ] Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Меган Маркл не приєдналася до королівської родини в день смерті королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про одкровення Меган Маркл щодо стосунків з покійною бабусею свого коханого.