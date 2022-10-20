Меган Маркл відверто розповіла про стосунки з королевою Єлизаветою ІІ

Герцогиня вдячна за можливість ближче познайомитися із великим монархом.

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Меган Маркл відверто розповіла про свої стосунки з покійною королевою Єлизаветою ІІ. Про це пише Variety.

У своєму новому інтерв'ю дружина принца Гаррі зізналася, як перенесла втрату бабусі коханого та які в них були взаємини за життя монарха.

"Я думала над своєю першою офіційною зустріччю з нею, наскільки особливою вона була. Я відчувала себе щасливою. Я продовжую цим пишатися, що в мене була прекрасна теплота з матріархом родини", — розповіла герцогиня Сассекська.

Зокрема мама Арчі та Лілібет Діани заявила, що вважає покійну королеву Великобританії найяскравішим прикладом жінки-лідера і пишається тим спадком, який бабуся принца Гаррі залишила після себе.

[ + – ] Меган Маркл, королева Єлизавета ІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

Також колишня американська акторка зізналася, що відчуває глибоку вдячність за можливість провести час з королевою та ближче познайомитися з нею.

"Це був складний час, проте мій чоловік, який завжди був оптимістом, сказав: "Тепер вона возз'єдналася зі своїм чоловіком" (маючи на увазі принца Філіпа, який помер у квітні 2021, — ред), — додала Меган.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 Меган Маркл та принц Гаррі можуть знову повернутися до виконання обов'язків членів королівської родини, а їхні діти стануть принцом та принцесою, отримавши королівські титули.

[ + – ] Меган Маркл та королева Єлизавета

У 2020 герцоги Сассекські із сином Арчі покинули Великобританії та стали жити у США, спровокувавши там низку скандалів та сварок з королівськими родичами. Зокрема Меган Маркл заявляла, що її принижували в палаці та боялися, що її дитина народиться "чорною".

Нагадаємо, у мережу виклали свіжі фото улюблених коргі королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про нові подробиці щодо скандалу навколо весільної тіари Меган Маркл.