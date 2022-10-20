Меган Маркл откровенно рассказала об отношениях с королевой Елизаветой II

Герцогиня благодарна за возможность поближе познакомиться с великим монархом.

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Меган Маркл откровенно рассказала о своих отношениях с покойной королевой Елизаветой II. Об этом пишет Variety.

В своем новом интервью жена принца Гарри призналась, как перенесла потерю бабушки возлюбленного и какие у них были отношения при жизни монарха.

"Я думала о своей первой официальной встрече с ней, насколько особенной она была. Я чувствовала себя счастливой. Я продолжаю этим гордиться, что у меня была прекрасная теплота с матриархом семьи", — рассказала герцогиня Сассекская.

В частности, мама Арчи и Лилибет Дианы заявила, что считает покойную королеву Великобритании самым ярким примером женщины-лидера и гордится тем наследием, которое бабушка принца Гарри оставила после себя.

[ + – ] Меган Маркл, королева Елизавета II и принц Гарри Фото: Getty Images

Также бывшая американская актриса призналась, что испытывает глубокую признательность за возможность провести время с королевой и поближе познакомиться с ней.

"Это было сложное время, однако мой муж, который всегда был оптимистом, сказал: "Теперь она воссоединилась со своим мужем" (имея в виду умершего в апреле 2021 принца Филиппа — ред), — добавила Меган.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 Меган Маркл и принц Гарри могут снова вернуться к исполнению обязанностей членов королевской семьи, а их дети станут принцем и принцессой, получив королевские титулы.

[ + – ] Меган Маркл и королева Елизавета

В 2020 году герцоги Сассекские с сыном Арчи покинули Великобританию и стали жить в США, спровоцировав там ряд скандалов и ссор с королевскими родственниками. В частности, Меган Маркл заявляла, что ее унижали во дворце и боялись, что ее ребенок родится "черным".

Напомним, в Сеть выложили свежие фото любимых корги королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о новых подробностях о скандале вокруг свадебной тиары Меган Маркл.