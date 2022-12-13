Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной Елизаветой II (видео)
Герцогиня Сассекская сравнила королевский этикет с правилами американского ресторана.
Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной королевой Елизаветой II. Об этом пишет Mint.
В скандальном документальном сериале от Netflix невестка короля Карла III вспомнила, как при знакомстве с покойным монархом должна была сделать реверанс, что вызвало у нее забавную реакцию.
"[Гарри] таков: "Моя бабушка здесь, мы собираемся встретиться с ней после церкви. Ты же умеешь делать реверансы, да?" А я подумала, что это шутка! Теперь я начинаю понимать, что это [реверанс] — великое дело. Я имею в виду, американцы это поймут… У нас есть Medieval Times Dinner and Tournament. Это было так же", — рассказала жена герцога Сассекского, сравнив королевский этикет с правилами американского ресторана.
Тем временем принц Гарри молчал и выглядел неловко в кадре.
Елизавета II умерла 8 сентября 2022 в замке Балморал в Шотландии. В день ее смерти в имение съехались практически все близкие члены королевской семьи. Впрочем, Меган Маркл вместе с принцем Гарри в этот день не было.
Скандальный сериал герцогов Сассекских уже наделал шума в Сети. С первых минут картины пару обвинили во лжи, поскольку они заявили, что британские роялы отказались комментировать содержимое сериала. Впрочем, по заявлениям Букингемского дворца, их даже не спрашивали об этом.
Напомним, почему Меган Маркл не присоединилась к королевской семье в день смерти королевы Елизаветы II.
Также Фокус писал об откровении Меган Маркл об отношениях с покойной бабушкой своего возлюбленного.