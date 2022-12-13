Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной Елизаветой II (видео)

Герцогиня Сассекская сравнила королевский этикет с правилами американского ресторана.

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Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной королевой Елизаветой II. Об этом пишет Mint.

В скандальном документальном сериале от Netflix невестка короля Карла III вспомнила, как при знакомстве с покойным монархом должна была сделать реверанс, что вызвало у нее забавную реакцию.

"[Гарри] таков: "Моя бабушка здесь, мы собираемся встретиться с ней после церкви. Ты же умеешь делать реверансы, да?" А я подумала, что это шутка! Теперь я начинаю понимать, что это [реверанс] — великое дело. Я имею в виду, американцы это поймут… У нас есть Medieval Times Dinner and Tournament. Это было так же", — рассказала жена герцога Сассекского, сравнив королевский этикет с правилами американского ресторана.

Тем временем принц Гарри молчал и выглядел неловко в кадре.

[ + – ] Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной Елизаветой II

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 в замке Балморал в Шотландии. В день ее смерти в имение съехались практически все близкие члены королевской семьи. Впрочем, Меган Маркл вместе с принцем Гарри в этот день не было.

Скандальный сериал герцогов Сассекских уже наделал шума в Сети. С первых минут картины пару обвинили во лжи, поскольку они заявили, что британские роялы отказались комментировать содержимое сериала. Впрочем, по заявлениям Букингемского дворца, их даже не спрашивали об этом.

[ + – ] Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, почему Меган Маркл не присоединилась к королевской семье в день смерти королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал об откровении Меган Маркл об отношениях с покойной бабушкой своего возлюбленного.