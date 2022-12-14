Скандальный сериал "Гарри и Меган" бьет рекорды Netflix

Впрочем, общим лидером стриминговой платформы остается картина о дочери семейки Аддамс.

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Документальный сериал Гарри и Меган стал самым успешным документальным проектом Netflix. Об этом пишет Deadline.

Как сообщается, первые три эпизода картины собрали 81,55 млн часов просмотров в течение первой недели после выхода сериала. Кроме того, документальная картина заняла вторую позицию среди историй на английском языке и вошла в топ-10 в 85 странах.

Тем временем нашумевший сериал "Уэнздей" доминирует в чартах стриминговой платформы. За неделю с 5 по 11 декабря 2022 картина с Дженной Ортегой в главной роли получила еще 269,67 млн часов просмотров и заняла первое место в 90 странах.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/ВВС

Сейчас вышли только первые три серии уже скандальной картины о жизни герцогов Сассекских в Букингемском дворце. В них принц Гарри и американская актриса рассказали о своем знакомстве и начале романтических отношений в 2016 году.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как сообщалось, в последующих эпизодах обнародуют скандальные подробности жизни супругов в роли королевских персон. После этого отношения принца Гарри и его родственников в Европе окончательно разрушатся.

Напомним, Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной королевой Елизаветой II и этикет Букингемского дворца.

Также Фокус писал о наказаниях для герцогов Сассекских от короля Карла ІІІ за выход скандальной документальной картины.