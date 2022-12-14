Скандальный сериал "Гарри и Меган" бьет рекорды Netflix
Впрочем, общим лидером стриминговой платформы остается картина о дочери семейки Аддамс.
Документальный сериал Гарри и Меган стал самым успешным документальным проектом Netflix. Об этом пишет Deadline.
Как сообщается, первые три эпизода картины собрали 81,55 млн часов просмотров в течение первой недели после выхода сериала. Кроме того, документальная картина заняла вторую позицию среди историй на английском языке и вошла в топ-10 в 85 странах.
Тем временем нашумевший сериал "Уэнздей" доминирует в чартах стриминговой платформы. За неделю с 5 по 11 декабря 2022 картина с Дженной Ортегой в главной роли получила еще 269,67 млн часов просмотров и заняла первое место в 90 странах.
Сейчас вышли только первые три серии уже скандальной картины о жизни герцогов Сассекских в Букингемском дворце. В них принц Гарри и американская актриса рассказали о своем знакомстве и начале романтических отношений в 2016 году.
Как сообщалось, в последующих эпизодах обнародуют скандальные подробности жизни супругов в роли королевских персон. После этого отношения принца Гарри и его родственников в Европе окончательно разрушатся.
Напомним, Меган Маркл высмеяла знакомство с покойной королевой Елизаветой II и этикет Букингемского дворца.
Также Фокус писал о наказаниях для герцогов Сассекских от короля Карла ІІІ за выход скандальной документальной картины.